Tè freddo: ecco il segreto per prepararlo in casa

Il tè freddo che preparate in casa diventa amaro dopo qualche ora? Quello del supermercato vi sembra una miscela di acqua, zucchero e improbabili aromi, che dovrebbero ricordarci il sapore di limone o pesca? Bene, oggi vi sveliamo il segreto per preparare il tè freddo fatto in casa, senza rovinare il suo sapore naturale, e conservarlo in frigo per almeno 3 giorni. Una ricetta autentica, buona e salutare!

Ecco le indicazioni per preparare un litro di tè freddo

Prendete un pentolino in acciaio e versateci un litro di acqua, mettetela sul fuoco con il coperchio, qui dovrete aspettare i primi bollori e versare nell’acqua 3 cucchiai di zucchero di canna grezzo o il dolcificante naturale che preferite, girate e ricoprite con il coperchio fino a quando l’acqua non inizierà a bollire vivacemente. Il tè freddo fatto in casa infatti va preparato partendo esattamente da questo sciroppo di acqua e zucchero.

A questo punto, spegnete il fuoco e metteteci 3 bustine di tè (oppure due cucchiai se si tratta di quello sfuso);

lasciate in infusione per 4-5 minuti, poi togliete le bustine (oppure filtrate tutto se avete messo in infusione il the sfuso) e lasciate freddare.

Solo una volta ben raffreddato, aggiungeteci il succo di un limone spremuto (o la dose che preferite) e volendo un rametto di menta per aromatizzare il tè.

Per preparare il tè alla pesca dovrete seguire lo stesso procedimento, aggiungere il succo di limone e una pesca a pezzi, lasciare in infusione per qualche ora e poi filtrare la bevanda.

