Dalla Puglia i primi spaghetti alla spirulina biologici e a impatto zero: si troveranno presto al supermercato

Un’alga spirulina italiana e sostenibile, grazie alla quale saranno realizzati anche dei gustosi e nutrienti spaghetti. È quanto prevede l’intesa siglata tra Andriani, azienda pugliese specializzata in pasta senza glutine e ApuliaKundi, start-up (sempre pugliese) che già produce alga spirulina.

Grazie al suo alto contenuto in proteine vegetali e sali minerali, la spirulina è considerata un superfood e persino la Fao la ritiene uno degli alimenti del futuro, raccomandandola proprio per il suo alto livello di nutrienti e sostanze utili al nostro organismo.

Non stupisce dunque che, sempre più spesso, venga aggiunta all’interno di alimenti o bevande per renderli nutrizionalmente più ricchi. Esistono già diversi marchi che propongono spaghetti alla spirulina ma Andriani, in collaborazione con ApuliaKundi, intende proporre qualcosa di diverso che punta non solo al made in Italy ma anche alla sostenibilità ambientale.

Il processo che porterà alla produzione degli spaghetti alla spirulina sarà infatti, non solo tutto italiano (o meglio pugliese), ma anche particolarmente rispettoso dell’ambiente. Consentirà infatti di risparmiare acqua, contemporaneamente catturando CO2 e restituendo ossigeno nell’aria.

Per quanto riguarda il risparmio idrico, questo sarà assicurato dal fatto che, per coltivare la spirulina, si riutilizzerà l’acqua utile al processo di produzione della pasta Andriani, grazie ad un sistema di recupero e purificazione che si serve di un impianto di ossidazione e di uno ad osmosi inversa.

La spirulina poi, dopo il raccolto, sarà pressata, estrusa ed essiccata a freddo così da mantenere intatti i preziosi nutrienti dell’alga, che servirà poi ad arricchire i nuovi spaghetti del marchio Andriani.

La pasta che verrà realizzata sarà biologica e prodotta con l’utilizzo di farina di riso integrale, dunque anche adatta ai celiaci in quanto (naturalmente) gluten free.

Gli spaghetti alla spirulina Andriani, a marchio Felicia, saranno poi lanciati sul mercato e si potranno acquistare nei normali supermercati.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Andriani Spa Facebook

Leggi anche: