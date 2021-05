Gamberi surgelati dall’India ritirati dal mercato italiano: sono contaminati da salmonella

Il Sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare (RASFF) ha lanciato un nuovo allarme che riguarda i gamberi surgelati e sgusciati contaminati dal pericoloso batterio della Salmonella, che provoca una serie di disturbi come vomito, diarrea e febbre. I gamberi giganti indopacifici in questione, per cui è scattato immediatamente il ritiro dal mercato italiano, provengono dall’India.

Ecco la scheda pubblicata dal RASFF relativa alla contaminazione dei gamberi:

Del prodotto per cui è stata diramata l’allerta non conosciamo né la marca né il lotto ma, come riferito dallo stesso RASFF, molto probabilmente non si trova più in commercio.

Fonte: RASFF

