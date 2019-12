Prosecco o Champagne? Anche i sommelier francesi promuovono le bollicine italiane. I 10 migliori vini

Non sarebbe Natale e soprattutto Capodanno senza un bel brindisi fatto con il prosecco o con lo champagne (soprattutto se festeggiamo in Francia). Un test ha cercato le bottiglie con il miglior rapporto qualità prezzo e c’è una sorpresa!

Come ogni anno la rivista 60 Millions de Consommateurs ha fatto assaggiare a sommelier esperti una serie di champagne per trovare quelli che offrono il miglior rapporto qualità prezzo. Novità di quest’anno, però, è che per la prima volta in un’apposita classifica sono state inserite anche diverse marche di Prosecco.

Non c’è da stupirsi tanto di questa novità dato che negli ultimi anni il Prosecco ha avuto un vero e proprio boom anche al di fuori del nostro paese (con conseguenze non sempre positive, vedi cosa è accaduto ad esempio tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene). Proprio in Francia nel 2018, si è registrato un +14% delle vendite dell’alternativa italiana allo champagne.

Ma tornando al test, ad essere chiamati al confronto sono stati 10 champagne bianchi ( altrettanti rosé) e 10 bottiglie di Prosecco, alcune vendute con il marchio del supermercato francese che le distribuisce.

Curiosi di sapere cosa è venuto fuori?

I risultati

Gli assaggiatori sono stati abbastanza severi e hanno dato giudizi non proprio lusinghieri sia ad alcune marche di champagne che alla maggior parte dei prosecchi.

Non possiamo però non segnalare l’ottimo risultato ottenuto dal Prosecco Zonin che per soli 7,90 euro a bottiglia (prezzo con il quale è venduto in Francia) offre un interessante rapporto qualità prezzo (il suo gusto è stato definito ricco e complesso). Questo Prosecco ha ottenuto praticamente lo stesso punteggio (14 contro 14,5) di uno champagne da 33,50 euro, il Cordon Rouge.

Tutti gli altri sono stati considerati di medio livello dato che, a detta degli esperti, avevano un sapore troppo acido o troppo dolce. Questa la classifica e i punteggi delle varie marche di Prosecco valutate:

Zonin Brut – voto 14/20 – prezzo 7,90 euro

Mionetto Brut – voto 12,5/20 – prezzo 6,70 euro

Villa Veroni Brut – voto 12,5/20 – prezzo 7 euro

Club des sommeliers Brut – voto 12/20 – prezzo 7 euro

Signore Giuseppe Extra dry – voto 12/20 – prezzo 6,50 euro

Costaross Extra dry – voto 11,5/20 – prezzo 5,40 euro (venduto dal supermercato Système U)

Valdizze Brut – voto 11,5/20 – prezzo 6,10 euro (venduto da E.Leclerc)

Luna Argenta Brut – voto 11/20 – prezzo 8 euro (venduto da Monoprix)

Riccadonna Extradry – voto 11/20 – prezzo 6,80 euro

Perlino Extra dry – voto 11/20 – prezzo 5,90

Passiamo ora agli champagne che, visto quanto costano, sembrano non avere poi quest’ottimo rapporto qualità prezzo. Solo 3 effettivamente hanno punteggi più alti dei prosecchi analizzati. Questa la classifica:

Chanoine Frères – voto 15,5/20 – prezzo 23,90 euro

Alfred Rothschild – voto 15/20 – prezzo 25,40 euro

Mumm Cordon rouge – voto 14,5/20 – prezzo 33,50 euro

Heidsieck Monopole – voto 12,5/20 – prezzo 27 euro

Charles de Cazanove – voto 12/20 – prezzo 23,50 euro

Charles Lafitte – voto 12/20 – prezzo 24,90 euro

Nicolas Feuillatte – voto 12/20 – prezzo 20,90 euro

Canard-Duchêne – voto 11,5/20 – prezzo 20,80 euro

De Castellane – voto 11,5/20 – prezzo 21,50 euro

H. Martel & Co Premier cru – voto 10,5/20 – prezzo 25,60 euro

