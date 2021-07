Come preparare l’insalata di riso perfetta. I consigli del nutrizionista

L’insalata di riso è uno dei piatti più apprezzati dell’estate. Ma come prepararla al meglio per fare in modo che sia gustosa, leggera e contenga tutti i nutrienti utili a renderla un perfetto piatto unico? L’abbiamo chiesto al “nostro” nutrizionista.

Sfiziosa e comoda da portare anche per un pranzo al mare, l’insalata di riso è ideale proprio durante la stagione estiva, si gusta infatti fredda o a temperatura ambiente e spesso è ricca di verdure, anche se in alcuni casi nella versione sotto aceto.

Comporla al meglio può però fare la differenza dal punto di vista nutrizionale. Ecco allora alcuni consigli pratici per preparare un’insalata di riso perfetta.

Partiamo dalla scelta del riso, il nutrizionista Flavio Pettirossi ci consiglia alcune varietà specifiche:

Io consiglio sempre di utilizzare riso venere, integrale o in alternativa riso Arborio. Tutte queste tipologie di riso tengono bene la cottura e i chicchi restano sgranati. Potete anche utilizzare il riso basmati molto utile nel caso in cui le quantità per ragioni dietetiche debbano essere limitate, questo perché il riso basmati in cottura raddoppia il suo volume e quindi ci permette di ingannare occhi e pancia. Ovviamente è possibile utilizzare anche farro e quinoa o miglio in modo da sbizzarrirsi con la fantasia.

E per quanto riguarda i condimenti?

Io sconsiglio sempre di utilizzare i vari condimenti per riso già pronti, questo perché spesso le case produttrici usano olio non extra vergine di oliva e abbondano in conservanti. Se proprio non potete farne a meno, meglio optare per una giardiniera sott’aceto in modo tale da non abbondare con le calorie, ma attenzione al contenuto di sale soprattutto per chi soffre di ipertensione. Inoltre vi sconsiglio di utilizzare maionese, salsa tonnata ma utilizzate preferibilmente spezie o il tabasco che si abbina molto bene anche con l’avocado.

Che ingredienti consigli di aggiungere al riso?

Per dare colore e croccantezza al piatto possiamo aggiungere pomodorini, cetrioli, carote, zucchine (utilizziamo verdure che tendono a non sbriciolarsi in modo da mantenere un piatto compatto). Come fonte proteica al posto del classico tonno, uova sode o prosciutto crudo a dadini possiamo optare per una confezione di feta (anche qui senza esagerare) o legumi. Vi consiglio inoltre di limitare gli ingredienti a 4/5 e che si armonizzino bene fra di loro sia come colore che come sapore, in tal modo andremo anche a tenere basse le calorie ed eviteremo di creare un piatto informe.

Potete prendere ispirazione dalle nostre ricette di insalata di riso:

Seguici su Telegram|Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Leggi anche: