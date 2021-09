Pasta biologica contaminata da ossido di etilene e cloridrina etilenica: la marca e i lotti richiamati

Proseguono i richiami di alimenti contaminati da sostanze pericolose. Il Ministero della Salute ha recentemente disposto il ritiro dagli scaffali dei supermercati di diverse confezioni di pasta biologica a marchio Pastificio Fiorentino Renaissance, prodotta per l’Azienda Agricola Bio Floriddia C. da Pasta Natura Srl in uno stabilimento in provincia di Cuneo.

A far scattare il richiamo per rischio chimico la probabile contaminazione da ossido di etilene e 2-cloroetanolo, due composti chimici tossici. Il ritiro riguarda le confezioni da 25o grammi di pasta di lenticchie rosse, riso rosso e curcuma bio. Numerosi i formati richiamati: risoni, paccheri, penne, calamarata e fusilli.

Tutti i lotti richiamati

Fusilli (confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotto 08/01/2024

(confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotto 08/01/2024 Paccheri (confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotti 08/01/2024 e 28/12/2023

(confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotti 08/01/2024 e 28/12/2023 Risoni (confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotti 08/01/2024 e 28/12/2023

(confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotti 08/01/2024 e 28/12/2023 Calamarata (confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotti 08/01/2024 e 28/12/2023

(confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotti 08/01/2024 e 28/12/2023 Penne (confezione da 250 gr) Pastificio Fiorentino Renaissance, con lotto 28/12/2023

Se per caso avete acquistato una di queste confezioni di pasta, non consumatela e riportatela al punto vendita.

Purtroppo non si tratta dell’unico marchio italiano di pasta ritirato ultimamente dai supermercati. Qualche giorno fa è scattato il richiamo anche per diverse confezioni di pasta biologica alla curcuma e pepe a marchio Pasta Natura.

Fonte: Ministero della Salute

