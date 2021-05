Passate di pomodoro, la lista delle marche 100% italiane

In seguito al sequestro delle passate di pomodoro Petti, accusate di non essere davvero realizzate con materia prima italiana, si è riaccesa l’attenzione sui prodotti del nostro paese e sull’importanza di prediligere il Made in Italy. Ma quali marche di passata usano davvero pomodori italiani?

Leggere le etichette è sempre importante anche quando acquistiamo una passata di pomodoro, soprattutto se ci teniamo che questa sia 100% italiana, ovvero non solo che sia prodotta e imbottigliata in Italia ma anche che utilizzi esclusivamente materia prima del nostro paese.

Ma come capire l’origine del pomodoro leggendo l’etichetta? Ve l’avevamo spiegato nel seguente articolo.

Naturalmente, visto che il nostro paese è un grande produttore di pomodori, dovremmo sempre optare per l’acquisto di passate 100% italiane. Ma, lo specifichiamo subito, come consumatori dobbiamo fidarci di quanto riportato in etichetta dove è obbligatorio riportare l’origine del pomodoro, almeno fino a dicembre 2021 (Leggi anche: Prorogato fino a dicembre 2021 l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di pasta, riso e pomodoro)

Saranno solo i dovuti controlli, come è avvenuto nei caso dei prodotti Petti, a scoprire eventuali frodi. L’alternativa per essere davvero sicuri di quello che mangiamo è preparare la passata in casa con pomodori a km0 o meglio ancora coltivati nel nostro orto o acquistare prodotti artigianali realizzati dal nostro contadino di fiducia.

Detto questo, non sempre è possibile autoprodurre passate o acquistarle da filiera corta, vi presentiamo allora l’elenco delle marche più famose vendute in supermercati e discount che utilizzano pomodori italiani.

Al di là della Petti che, tra l’altro si è difesa con una replica sostenendo che il pomodoro sequestrato era destinato al mercato estero (e dunque non ci sarebbe frode), ci sono davvero tanti prodotti tra cui scegliere.

L’elenco delle passate 100% italiane

Passata Alce Nero Bio

Passata Ca’ dell’Orto – In’s

Passata di pomodoro bio In’s

Passata Conad

Passata Coop origine

Passata Viviverde Coop

Passata Cirio

Passata Cirio Bio

Passata Classica De Cecco

Passata Cuore Mediterraneo – Todis

Passata Delizie dal Sole – Eurospin

Passata di pomodoro De Rica

Passata biologica Del Santo

Esselunga Bio passata di pomodoro da agricoltura biologica

Passata di pomodoro Freshona – Lidl

Freshona Bio Organic – Lidl

Passata di pomodoro La Selva

Passata di pomodoro La Fiammante

Passata di pomodoro Le Conserve della Nonna

Passata di Pomodoro Siccagno Biologica – Libera Terra

Passata di pomodoro Mutti

Passata Di Pomodoro Natura Toscana Probios

Passata di pomodoro Pomì

Passata Rapunzel Bio

Pomodorissimo la passata Santa Rosa

La mia pummarò Star

Passata di pomodoro di Puglia – Terre d’Italia Carrefour

Passata Valfrutta

Passata Valsana

Nota metodologica

Si specifica che l’elenco non è assolutamente esaustivo di tutte le passate vendute in Italia, ma sono state prese in considerazione le marche più diffuse nella grande distribuzione. Si tratta di una lista stilata controllando le etichette delle confezioni in cui, come già detto, i produttori sono obbligati a dichiarare la provenienza del pomodoro.

