I trucchi infallibili del nutrizionista per preparare il miglior sugo con la passata di pomodoro

“Nella scelta della passata di pomodoro privilegiamo sempre quelle in cui la base è unicamente di pomodori . In tal senso come sempre ci viene in aiuto la lettura delle etichette. Molte salse di pomodoro presente sugli scaffali dei supermercati presentano quantità( facciamo attenzione che sull’etichetta non ci sia la dicitura ‘succo di pomodoro concentrato’). Ovviamente per chi ha un estrattore o voglia di mettersi ai fornelli la passata di pomodoro fatta in casa è la cosa migliore da vari punti di vista: economici, di gusto e di salute.”.