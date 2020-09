Pane nuvola, la ricetta del cloud bread che impazza su Tik Tok

Il “Cloud Bread”, pane nuvola, è l’ultima mania in fatto di cibo che sta spopolando su TikTok da qualche tempo. Realizzarlo è molto semplice, bastano solo 3 ingredienti.

Sembra che la moda del pane nuvola sia partita dalla Cina e in particolare dall’utente di TikTok @linqanaaa che per prima, a fine luglio, ha pubblicato un video che mostra come prepararlo. Da allora, food blogger di tutto il mondo hanno modificato la ricetta creando diverse varietà di gusti: dal burro all’aglio, al formaggio e persino allo zucchero filato multicolore.

Si tratta di un “pane” che, come ci fa intuire anche il nome, è particolarmente soffice. Come si realizza? Bastano comuni ingredienti che tutti abbiamo in casa: albumi, zucchero e amido di mais.

Come si prepara

Come ha mostrato @linqanaaa nel primo video sul pane nuvola, per prepararlo bisogna montare gli albumi con lo zucchero e l’amido di mais utilizzando una frusta.

Servono 3 albumi a cui vanno aggiunti 30 g di zucchero e 10 g di farina di mais.

Poi il composto ottenuto va messo a forma di cupola su una teglia ricoperta da carta forno e lasciato cuocere a circa 150 gradi per 25 minuti. Dopo non resta che aprire a metà il pane per ammirare e soprattutto gustare il suo interno soffice.

Le varianti

Dalla prima pubblicazione, il video di TikTok è stato visto più di 4 milioni di volte, ispirando tutti, dai food blogger agli studenti universitari, a provare il pane delle nuvole,. C’è poi chi ha deciso di personalizzarlo aggiungendo colorante blu, chi ha provato una versione allo zucchero filato, chi l’ha preparato con le fragole o con burro all’aglio e formaggio e chi consiglia di utilizzare un po’ di vaniglia nella ricetta per assicurarsi che il pane non abbia un sapore “troppo di uovo”.

Il pane delle nuvole sembra funzionare un po’ con tutto ed è probabilmente questo il motivo del suo successo anche se non siamo così sicuri che, al di là della sua estetica accattivante, il gusto possa convincere anche il più esigente palato degli italiani.

Fonte: TikTok

