Il panettone salentino di Giuseppe Zippo vince l’oro nel Campionato Mondiale miglior Panettone del mondo

Un bellissimo riconoscimento è quello che ha ottenuto Giuseppe Zippo, pasticcere salentino, il cui tradizionale dolce natalizio si è aggiudicato l’oro nella competizione per eleggere il miglior panettone, con oltre 300 concorrenti arrivati da ogni parte del mondo.

Il Campionato Mondiale miglior Panettone del mondo, organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC), ha assegnato la medaglia d’oro a Giuseppe Zippo, presidente dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, che ha realizzato il miglior panettone tradizionale.

“Sono molto contento non solo per me ma per tutto il Salento. Questo è un riconoscimento importante perché è stata premiata la professionalità dei pasticceri salentini. E in questo l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce ha il merito di aver riunito tante professionalità del nostro territorio. È una spinta ad andare avanti per far conoscere le eccellenze del Salento in tutto il mondo” ha dichiarato il vincitore.