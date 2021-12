Da McDonald’s in Giappone razionate le patatine fritte fino a fine anno a causa di pandemia e inondazioni

McDonald’s Japan limiterà temporaneamente le vendite di patatine fritte di medie e grandi dimensioni come misura proattiva per garantire che i clienti possano continuare a gustare le patatine fritte di McDonald’s. I clienti potranno ancora ordinare patatine fritte di piccole dimensioni in tutti i nostri ristoranti – ha dichiarato la società alla BBC.

Il problema è duplice. McDonald’s Japan di solito importa le patate che utilizza per le sue note patatine fritte da un porto vicino a Vancouver in Canada. Tuttavia, le navi hanno subito ritardi per i danni provocati dalle inondazioni e a causa dell’impatto della pandemia sulla catena di approvvigionamento globale.

Ma non tutto il male viene per nuocere. Limitare il junk food ad una porzione più contenuta potrebbe essere benefico per i consumatori.

Fonte: BBC