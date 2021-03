La Marshmallow Cola di Pepsi, viene il diabete solo a guardare le sue lattine colorate

Pepsi e Peeps si sono uniti insieme per creare un nuovo prodotto di cui, sinceramente, noi pensiamo non si sentisse proprio l’esigenza. Si tratta della Marshmallow Soda che punta ad essere la bevanda di tendenza della primavera 2021, almeno oltre oceano.

I peeps sono marshmallow molto popolari in Canada e Stati Uniti e sono un classico per le feste, soprattutto di Pasqua, dato che si trovano anche sotto forma di pulcini e conigli. Stavolta però una strana combinazione li vuole uniti insieme alla Pepsi per realizzare un’improbabile nuova bevanda.

Parliamo della Marshmallow Cola, che arriva negli States in una confezione da tre lattine. Per ora però, sarà un’edizione super limitata e non sarà possibile acquistarla nei negozi. Per poterla assaggiare l’unico modo è partecipare al concorso che mette in palio alcune lattine taggando le proprie foto sui social con l’hastag #HangingWithMyPEEPS”.

Più specificamente, il contest prevede di condividere foto mentre si gode delle proprie attività primaverili preferite, “in modo sicuro e socialmente distante”, ovviamente. Non è chiaro però quante confezioni di soda verranno distribuite, anche se l’azienda produttrice ha annunciato che i dieci vincitori del primo premio riceveranno “un epico pacchetto da collezione di PEPSI x PEEPS”.

Le lattine sono disponibili in blu, rosa e giallo, anche se non c’è differenza di sapore.

“Dopo quello che è stato un anno molto difficile, molti consumatori sono alla ricerca di cose nuove per cui sorridere”, ha affermato Todd Kaplan, VP Marketing di Pepsi. “Quindi, per celebrare l’inizio della primavera, Pepsi ha collaborato con PEEPS per sviluppare un lotto limitato del suo primo marshmallow cola in assoluto”.

Che sia stato un anno difficile non c’è dubbio, ma è ancora più difficile che possa migliorare con una bevanda del genere.

Gli ingredienti non sono stati resi noti, ma ci viene facile pensare che potrebbe essere ancora più carica di zuccheri e dolce della tradizionale cola. Siamo pronti a essere smentiti… Intanto i fan della Pepsi e dei Peeps sembrano essere molto entusiasti della novità.

Fonte: Pepsi / Peeps

