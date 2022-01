Integratori gommosi all’aceto spopolano sui social, ma sono davvero così benefici?

Gli integratori gommosi all’aceto di mele, prodotte dalla Goli Nutrition impazzano sul web, ma non è tutto oro quel che luccica. Gran parte delle proprietà benefiche vantate non sono confermate da nessuno studio.

Negli ultimi tempi sono divenuti molto in voga, soprattutto negli Stati Uniti, alcuni integratori che vantano proprietà benefiche straordinarie: stiamo parlando delle caramelle gommose all’aceto di mele, prodotte dall’azienda americana Goli Nutrition. A sponsorizzare sui social questi particolari integratori, morbidi e dal colore rosso sgargiante, sui social – come Instagram e TikTok – sono sia influencer che persone comuni.

La loro popolarità è davvero sorprendente, ma sono davvero così benefici per la salute come dichiarato? In realtà non è tutto oro ciò che luccica. Anzi recentemente la National Advertising Division, ente americano che valuta la veridicità e l’accuratezza della pubblicità nazionale, è intervenuta per contestare i claim usati per il prodotto e le proprietà di cui vanta.

Secondo la ditta Goli Nutrition, le speciali caramelle gommose all’aceto di mele – che contengono anche le vitamine B12 e B9 – aiuterebbero ad alleviare i problemi digestione, a fornire più energia e migliorare visibilmente la pelle.

Cosa c’è di vero sui benefici apportati dall’integratore di Goli Nutrition

Tuttavia, nel report pubblicato recentemente dalla NAD, viene chiarito che “i benefici per la salute associati all’aceto di mele sono legati a una quantità molto maggiore di acido acetico, l’ingrediente ‘attivo’ dell’aceto di mele, rispetto a quella delle caramelle gommose di Goli”.

L’azienda dichiara, infatti, che due caramelle contengano 1 grammo di aceto di mele, ma di fatto non è così e la concentrazione di sostanze che possono apportare benefici è significativamente inferiore rispetto a quelle contenute nell’aceto di mele liquido. Com’è noto, l’aceto di mele è ricco di fosforo, zolfo, ferro, magnesio potassio e soprattutto di calcio.

Inoltre, c’è un’importante considerazione da fare che riguarda la cosiddetta “madre” dell’aceto di mele, sedimento filamentoso formato da una vera e propria colonia batterica, ricca di polifenoli e altri composti benefici.

“Alcune caramelle gommose affermano di contenere la madre nella loro composizione. Tuttavia, non è chiaro quale effetto abbia l’elaborazione dell’integratore sulla funzione della ‘madre'” spiega Lauren Manake, nota dietista americana che collabora con la rivista Verywell Health.

Mentre esistono diversi studi che confermano i benefici apportati sulla salute dall’aceto di mele liquido, al momento non ne esistono su quello in versione gommosa.

Purtroppo, non ci sono studi che valutino l’efficacia delle caramelle gommose ACV. – chiarisce la dottoressa Manaker – Supporre che l’assunzione di questo ingrediente in forma gommosa possa avere gli stessi effetti sulla salute di assumerlo in forma liquida potrebbe essere esagerato. Non possiamo dirlo con certezza finché non avremo la qualità studi clinici per valutare gli effetti.

Meglio optare per integratori davvero efficaci

Insomma, se si vogliono ottenere dei benefici concreti sulla salute meglio optare per integratori, i cui effetti sono supportati da prove, e soprattutto seguire un’alimentazione adeguata alle proprie esigenze.

“Un’altra opzione può essere assumere un multivitaminico di alta qualità che non contenga solo vitamine del gruppo B (come quelle presenti nelle caramelle gommose Goli), ma anche altri nutrienti di cui le persone sono spesso carenti, come la vitamina D per raggiungere alcuni obiettivi legati alla salute. – conclude Manaker – Ci sono molte soluzioni in commercio supportati da dati concreti e invece delle caramelle all’aceto di mele.

Fonti: NAD/Goli Nutrition

