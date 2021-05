Insetti commestibili: arriva il primo via libera dell’Ue alla vendita delle tarme della farina come alimento

Ciò che in tanti chiamano il “cibo del futuro” sta per arrivare sulle nostre tavole. Ebbene sì, è arrivato il primo via libera a livello europeo per l’inserimento degli insetti sul mercato alimentare. E il primo insetto ufficialmente commestibile in Europa è il tenebrione mugnaio, comunemente conosciuto come tarma della farina. A seguito della valutazione scientifica da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), gli Stati membri dell’Ue hanno infatti autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate di questo insetto.

Il nuovo alimento potrà essere immesso in commercio come insetto essiccato intero, sotto forma di snack, di farina o come ingrediente da utilizzare in altri prodotti alimentari. La decisione formale della Commissione europea sarà adottata nelle prossime settimane e rientra nella strategia “Farm to Fork”, che punta a rendere più sostenibile il sistema alimentare. Il piano d’azione europeo 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili considera gli insetti una fonte di proteine a basso impatto ambientale da promuovere.

L’autorizzazione stabilisce requisiti di etichettatura specifici per quanto riguarda l’allergenicità, dato che l’Efsa ha indicato che il consumo del tenebrione mugnaio può portare a reazioni ai soggetti con allergie preesistenti a crostacei e acari della polvere. Attualmente sono undici le domande presentate all’Efsa che riguardano la vendita degli insetti come nuovi alimenti. E che piaccia o no, le tarme della farina sono i primi insetti che potremo mangiare.

Fonte: Efsa

