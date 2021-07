Honey Jelly, su TikTok tutti pazzi per il miele “congelato” che si mangia come un ghiacciolo, facilissimo da fare

Quando pensiamo al miele subito lo associamo alla stagione fredda quando lo utilizziamo ad esempio come rimedio naturale per tosse e mal di gola o per dolcificare una bella tisana calda. Esiste però un modo originale per utilizzarlo anche in versione estiva e sta spopolando su TikTok. Parliamo del Frozen Honey o Honey Jelly.

Il miele congelato che diventa una specie di ghiacciolo al miele è una delle nuove tendenze per l’estate virale su TikTok. I video con l’hashtag #FrozenHoney hanno oltre 220 milioni di visualizzazioni.

Di cosa si tratta? è molto semplice: si congela il miele in una piccola bottiglietta e poi si mangia come se fosse un ghiacciolo anche se, come si può vedere dal seguente video postato da Davey RZ, uno dei primi utenti a fare l’esperimento, il miele non si congela completamente ma diventa una sorta di gelatina densa e molto fredda. È per questo che il Frozen Honey è chiamato anche Honey Jelly o miele in bottiglia.

Una volta ghiacciato potrebbe non essere facile tirare fuori il miele dal contenitore ma, suggeriscono gli utenti di TikTok, basta sbattere alcune volte la base della bottiglietta, per rendere più semplice la fuoriuscita.

C’è poi chi fa vedere come spostare il miele direttamente dalla confezione da spremere (occorre un miele molto liquido dunque) a una piccola bottiglia di plastica mettendolo poi in congelatore per alcune ore.

Si può anche non riempire completamente la bottiglietta di miele, nel tal caso questa va poi capovolta e così congelata, come mostra il seguente tutorial per preparare l’Honey Jelly.

Del Frozen Honey esistono diverse varianti, in cui si sostituisce il miele con altri ingredienti (ad esempio lo sciroppo di mais) oppure si aggiungono aromi o coloranti alimentari per fare in modo che il ghiacciolo diventi verde, blu, rosso, ecc.

Fonte: TikTok

