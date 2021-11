Etichetta di pasta, pomodoro e latte: resta l’obbligo di indicare l’origine della materia (ma ancora per poco)

Come sappiamo, scade il 31 dicembre 2021 il decreto che impone di indicare l’origine della materia prima sulle etichette di pasta, pomodoro, latte e altri prodotti. Il ministero delle Politiche Agricole, però, ha deciso di prorogare ulteriormente l’obbligo fino al 31 dicembre 2022.

L’obbligo dell’etichettatura italiana era stato stabilito nel 2018 e poi prorogato fino alla fine del 2021. Dal primo gennaio entrerà infatti in vigore il regolamento europeo 2018/775 sull’origine dell’ingrediente primario. (Leggi anche: Prorogato fino a dicembre 2021 l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di pasta, riso e pomodoro)

Ora però è stata annunciata un’ulteriore proroga. A renderlo noto è Luciano Cillis, esponente M5S in commissione Agricoltura alla Camera che ha dedicato alla questione anche un post su Facebook in cui dichiara che:

Il ministro Stefano Patuanelli ci ha confermato di aver già inviato i decreti di proroga ai ministeri concertanti – Ministero della Salute e dello Sviluppo economico – per estendere l’indicazione in etichetta sino al 31 dicembre 2022.

Introdotto con un decreto del Ministero delle Politiche agricole nel luglio 2017 e rinnovato nell’aprile 2020, l’obbligo… Posted by Luciano Cillis on Thursday, November 4, 2021

Una buona notizia che sarà accolta con favore non solo dai consumatori ma anche dalle tante associazioni e organizzazioni che in questi mesi sottolineavano come, eliminando l’obbligo di indicazione d’origine in etichetta, sarebbe stato più difficile riconoscere i prodotti 100% italiani.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Luciano Cillis Facebook

Leggi anche: