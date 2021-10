Elon Musk lancia la sua birra Tesla GigaBier, con bottiglie ispirate alle Cybertruck

Elon Musk vola sempre più in alto e lancia sul mercato una birra ‘futuristica’ in occasione dell’inaugurazione del primo stabilimento Tesla europeo

In occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento Tesla nel distretto federale Berlino-Brandeburgo (il primo in Europa), alla presenza di circa 9.000 persone, il multimiliardario Elon Musk ha annunciato il lancio della prima birra targata Tesla – la GigaBier. Il progetto di Musk è, come sempre, esagerato: l’imprenditore ha annunciato infatti la costruzione di una stazione ferroviaria all’interno dello stabilimento, nonché la presenza di murales e altre opere di arte urbana – il tutto “innaffiato” con la nuova birra.

Non è la prima volta che Musk ha annunciato una linea di prodotti alcolici legati a marchio Tesla: lo scorso novembre, infatti, l’azienda ha lanciato sul mercato una tequila da record (250 dollari a bottiglia) prodotta in edizione limitata dall’azienda Nosotros Tequila. La nuova birra è stata presentata in una bottiglia dal design futuristico, ispirata alle automobili del marchio (in particolare, al pick-up elettrico Cybertruck), caratterizzata da una linea slanciata e da profili spigolosi; non è ancora chiaro se si tratterà anche stavolta di un’edizione limitata o se il prodotto sarà in vendita permanentemente.

Tesla GigaBier (GigaBeer) revealed in low-key announcement at Giga Fest https://t.co/SCKai4foNX — Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) October 11, 2021

Fonte: TeslaRati

