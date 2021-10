Tutti pazzi per il dalgona: la ricetta per fare il biscotto coreano di Squid Game

Fino a poco tempo fa quasi nessuno aveva mai sentito parlare del Dalgona, un biscotto coreano sottile e friabile che ora invece è noto a tutti i fan della popolarissima serie Neflix, Squid Game.

Nelle ultime settimane la serie coreana Squid Game si è conquistata un posto d’onore tra le proposte di Netflix e di fatto sta diventando la più vista di sempre. Le tematiche, come vi abbiamo già detto in un precedente articolo, sono attuali, scottanti e molto crude. Ma oggi ci concentriamo su un aspetto curioso e decisamente più leggero. Leggi anche: Squid Game: la serie coreana che spopola su Netflix ci sbatte in faccia il lato più oscuro e drammatico del capitalismo

Nel terzo episodio della serie, protagonista del gioco mortale pensato per i concorrenti è uno strano biscotto piatto e sottile, mai visto alle nostre latitudini. Si tratta del Dalgona, di origine sudcoreana, un dolcetto di strada a base di zucchero caramellato e bicarbonato, infilato in un bastoncino.

Questo viene ancora oggi venduto di fronte alle scuole ma era soprattutto negli anni ’70-’80 ad essere popolare (ora per evidenti motivi sta tornando di moda).

La particolarità è che il biscotto è inciso al centro con una forma che può essere di diverso genere. In Squid Game però ne troviamo solo quattro: cerchio, triangolo, stella e ombrello.

Il gioco previsto per i concorrenti, come avviene in ogni puntata della serie, prende spunto da un tipico passatempo dei bambini, in questo caso quello di scontornare con precisione la forma incisa sui biscotti. I piccoli cercavano di farlo a volte con le mani altre mangiando solo la parte esterna del biscotto, lasciando intatta la forma. Se riuscivano nell’impresa, ottenevano dal venditore un altro Dalgona in omaggio.

Non è poi così difficile scontornare questo biscotto, penserete voi, in realtà lo è. Il Dalgona infatti è friabilissimo e si spezza facilmente. In più, dato che stiamo in Squid Game, e non all’uscita di una scuola le conseguenze, per chi sbaglia sono estreme.

Il ritorno della popolarità dei Dalgona, dovuta alla serie, sta portando anche a riscoprire la ricetta e in tanti sui social pubblicano foto e video dei loro tentativi di scontornare perfettamente i biscotti.

Come preparare il Dalgona

Curiosi di provare un Dalgona? Potete prepararlo in casa in maniera molto semplice con 2 soli ingredienti: zucchero e bicarbonato.

Fate sciogliere 2 cucchiai di zucchero in un pentolino, una volta diventato caramello aggiungete un pizzico di bicarbonato e continuate mescolate. Versate il tutto su un pezzetto di carta da forno e schiacciate il caramello ottenuto con l’aiuto del fondo di un pentolino o con un contenitore, dandogli una forma appiattita e rotonda.

Decidete poi la figura che volete mettere sul biscotto e usate una formina per imprimerla al centro. Lasciate indurire il Dalgona e una volta freddo provate a scontornarla!

Fonte: Reuters / Netflix / Cooking with Lynja Instagram

