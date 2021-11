I 10 cibi fermentati più efficaci per migliorare la digestione

I cibi fermentati per secoli sono stati alla base dell’alimentazione tradizionale delle popolazioni di diversi luoghi del mondo. La fermentazione del latte e degli ortaggi, ad esempio, consentiva di prolungarne la conservazione.

I cibi e le bevande fermentate sono utili per facilitare la digestione e per garantire il benessere dell’apparato digerente, oltre che per rafforzare il sistema immunitario. Ecco alcuni esempi con cui potrete arricchire la vostra dieta.

LEGGI anche: Digestione: 10 rimedi naturali per favorirla

Yogurt

Lo yogurt è l’alimento fermentato per eccellenza. Lo si prepara a partire sia dal latte vaccino che dal latte vegetale, in particolar modo dal latte di soia. Lo yogurt è ricco di probiotici. Lo potrete preparare in casa, anche nella versione vegetale, con la yogurtiera o con altri metodi, ad esempio avendo a disposizione una pentola capiente. Lo yogurt fresco è ricco di fermenti vivi che aiutano la digestione.

Leggi anche: Lo yogurt fatto in casa: buono, ecologico e dietetico

Kefir

Il kefir è una bevanda fermentata che viene preparata a partire dal latte o dall’acqua grazie a speciali granuli che consentono la fermentazione. È una bevanda rinfrescante e salutare, ricca di fermenti lattici e probiotici vivi e benefici. Si può preparare il kefir anche con il latte vegetale, ad esempio latte di riso o latte di soia. Contribuisce al buon funzionamento dell’intestino e dell’apparato digerente.

Leggi anche: Kefir: tutti i benefici per la salute, ecco come prepararlo

Tempeh

Il tempeh è un alimento a base di soia fermentata. È molto ricco di proteine e di isoflavoni, che rafforzano le ossa e proteggono il cuore. Per secoli è stato una delle fonti principali di proteine per le popolazioni dell’Indonesia. Potrete preparare in casa il tempeh a partire dai fagioli di soia gialla e da uno speciale starter da acquistare su internet.

Leggi anche: Come fare il tempeh in casa

Kombucha

Il tè kombucha è considerato un vero e proprio elisir di lunga vita. È una bevanda di origine orientale, giunta in Europa dalla Cina e dalla Russia. Si ritiene che faciliti la digestione, aiutando soprattutto il lavoro dello stomaco e della milza. Viene esaltata soprattutto la sua attività probiotica con un azione benefica per l’intestino. È considerato utile per chi soffre di calcoli renali.

Leggi anche: Te’ kombucha: proprietà, preparazione e dove trovarlo

Miso

Il miso è un condimento naturale molto antico. Viene utilizzato soprattutto in Giappone in Cina. Èun prodotto fermentato a base di soia, cereali e sale marino integrale. Si presenta sotto forma di una pasta marrone molto saporita. È utile soprattutto per sostituire il comune dado vegetale nella preparazione di brodo, minestre e risotti. Regola le funzioni intestinale e aiuta a rafforzare il sistema immunitario.

Leggi anche: Cucina macrobiotica: il miso

Crauti

I crauti sono un cibo fermentato tipico soprattutto di Paesi come l’Austria e la Germania. Li potrete preparare in casa più facilmente se avrete a disposizione un pressaverdure. Come per ogni tipo di conserva fatta in casa, è importante sterilizzare molto bene i vasetti in acqua bollente. I crauti sono ricchi di vitamine e di sali minerali, inoltre aiutano la digestione, come una vera e propria medicina naturale per l’intestino.

Leggi anche: Conserve fai-a-te: i crauti

Amasake

L’amasake è un dolcificante naturale conosciuto soprattutto in oriente. Viene prodotto dalla fermentazione enzimatica del riso e a volte ance di altri cereali. Per produrre l’amasake si utilizza un fermento denominato koji, che viene utilizzato anche per ottenere il miso e il sakè. Scopri qui come preparare l’amasake.

Leggi anche: Amasake, un dolce naturale

Verdure lattofermentate

Potrete preparare in casa le verdure lattofermentate per ottenere una vera e propria giardiniera fai-da-te in modo semplice e d economico. Tra gli ingredienti di partenza potrete utilizzare verdure miste differenti a seconda delle stagioni, come pomodori, peperoncini e carote, ma anche cavolfiore, sedano e cipolle. Vi serviranno anche sale e erbe aromatiche. Qui la ricetta completa.

Pane con pasta madre

La pasta madre è un lievito che nasce dalla fermentazione naturale e che vede come ingredienti principali acqua e farina. La pasta madre ci permette di rendere più nutriente e benefico il pane preparato in casa. Inoltre, l’utilizzo della pasta madre nella panificazione rende il pane e le altre preparazioni casalinghe, come pizze e focacce, molto più digeribili. Lo potete utilizzare per sostituire il lievito di birra negli impasti a lunga lievitazione.

Rejuvelac

Il rejuvelac è considerato una vero e proprio elisir di giovinezza. Si tratta di una bevanda fermentata a base di grano, dall’effetto rigenerante e ricostituente. Il rejuvelac viene preparato anche a partire da altri ingredienti, come riso, orzo, avena, segale, quinoa e miglio. Regola la digestione e rafforza il sistema immunitario. Qui una ricetta utile per prepararlo.

Leggi anche: