Lidl lancia la carne “ibrida” arricchita con frutta e vegetali per chi vuole ridurre il consumo di proteine animali

Da gennaio, nei supermercati Lidl in Germania sono disponibili dei nuovi prodotti a base di carne, arricchiti con l’aggiunta di un abbondante contenuto vegetale. Si tratta di una sorta di “carne ibrida” che dovrebbe aiutare a consumare meno prodotti di origine animale, a beneficio della salute e dell’ambiente.

Lidl ha annunciato la vendita di carne e salsicce con un contenuto vegetale fino al 40%. Questi prodotti definiti “ibridi” vengono lanciati per la prima volta dal discount tedesco ma in realtà catene come Aldi e Rewe avevano già messo a disposizione dei loro clienti proposte simili.

Come sono composti? Si tratta di una linea di prodotti che comprende: burger di carne macinata di manzo arricchiti con jackfruit, salsicce viennesi con carote e salsicce di pollo con proteine ​​di soia nelle varietà classica e all’aglio.

Con il lancio di questi prodotti, realizzati da una combinazione di proteine ​​animali e proteine ​​vegetali, Lidl intende rivolgersi ai “clienti che vogliono ridurre il consumo di prodotti animali, e quindi la loro impronta ecologica, senza rinunciare completamente alla carne“.

L’idea alla base è infatti proprio quella di aiutare le persone a ridurre il consumo di carne a favore di una maggiore quantità di verdure. In Germania si consumano 84 chilogrammi pro capite di carne all’anno, decisamente troppa. D’altra parte, la tendenza verso prodotti sostitutivi della carne e un’alimentazione più consapevole è in costante aumento: si stima che nel 2022 in Germania saranno venduti quasi 480 milioni di euro di prodotti sostitutivi della carne, vegetariani e vegani.

Non a caso Lidl ha già annunciato in un comunicato stampa che intende continuare a:

sorprendere i clienti con alternative innovative ai classici prodotti a base di carne e supportarli nel mangiare meno carne.

Ma questi prodotti sono davvero utili allo scopo, o si tratta solo di trovate commerciali?

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Lidl

Leggi anche: