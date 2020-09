Brewdog lancia il calendario dell’avvento per gli amanti della birra artigianale

Quando è settembre, si sa, in un attimo arriva Natale e per prepararsi alla festa tante persone acquistano (o auto-producono) un calendario dell’avvento. Il più tradizionale prevede all’interno la presenza di cioccolatini da scartare e gustare uno al giorno fino al 24 dicembre. Il birrificio scozzese Brewdog ha pensato però ad una variante per gli amanti della birra.

All’interno dell’originale calendario dell’avvento proposto da Brewdog si possono trovare 24 birre differenti: 15 birre lanciate nel 2020, 6 esclusive online e 2 birre ad edizione limitata che saranno inserite solo in questa confezione natalizia.

Si tratta in particolare delle seguenti birre:

Punk IPA

Layer Cake Stout

Juice Shack IPA

Hoppy Xmas IPA

Lock Down Pilsner

Jet Stream IPA

Double Punk

Elvis Juice IPA

Duopolis IPA

Fake Empire IPA

Hazy Jane IPA

Dead Pony Club IPA

Pale Ale

Light Speed IPA

Triple Hazy IPA

Clockwork Tangerine IPA

Lost Lager

Double Hazy IPA

Elvis Hammer IPA

Jack Hammer Pale Ale

Snowball Lager

Jagged Edge Pale Ale

Brewdog vs Cloudwater IPA

Sour Grinch

Tra queste vi è la LockDown, ideata dal birrificio scozzese per le persone che volevano godersi una birra originale mentre erano a casa in quarantena (questa Pilsner è realizzata infatti con guava e pompelmo per renderla più rinfrescante).

Per convincere anche i clienti più attenti all’ambiente ad acquistare il calendario dell’avvento, il birrificio fa sapere di aver azzerato la propria impronta di carbonio. Questo fa parte di un piano di investimenti da 30 milioni di sterline che la società ha lanciato all’inizio di quest’anno per combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre il progetto BrewDog Forest nelle Highlands scozzesi (regione montuosa di 2.050 acri) prevede la piantagione di un milione di alberi e il ripristino di 650 acri di torbiera.

Il Brewdog advent calendar 2020 è un regalo che sicuramente apprezzeranno gli appassionati di birra artigianale.

Come fare per acquistarlo? La confezione è già in prevendita sul sito del birrificio al prezzo di 49,95 sterline.

Fonte: Brewdog

