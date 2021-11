Questo è il calendario dell’avvento che renderà felici tutti gli amanti della birra artigianale

Quando è novembre, si sa, in un attimo arriva Natale e per prepararsi alla festa tante persone acquistano (o auto-producono) un calendario dell’avvento. Il più tradizionale prevede all’interno la presenza di cioccolatini da scartare e gustare uno al giorno fino al 24 dicembre. Il birrificio scozzese Brewdog ha pensato però ad una variante per gli amanti della birra.

All’interno dell’originale calendario dell’avvento proposto da Brewdog si possono trovare 24 birre differenti: 14 birre lanciate nel 2021, 6 nuove e 2 birre e 4 che vengono vendute esclusivamente online.

Per chi fosse curioso di sapere quali birre conterrà questo originale calendario dell’avvento, ecco qui uno spoiler:

Per convincere anche i clienti più attenti all’ambiente ad acquistare il calendario dell’avvento, il birrificio fa sapere di aver azzerato la propria impronta di carbonio. Questo fa parte di un piano di investimenti da 30 milioni di sterline che la società ha lanciato all’inizio dello scorso anno per combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre, il progetto BrewDog Forest nelle Highlands scozzesi (regione montuosa di 2.050 acri) prevede la piantagione di un milione di alberi e il ripristino di 650 acri di torbiera.

Il Brewdog advent calendar 2021 è un regalo che sicuramente apprezzeranno gli appassionati di birra artigianale.

Come fare per acquistarlo? La confezione è già in prevendita sul sito del birrificio al prezzo di 44,95 sterline.

Fonte: Brewdog

