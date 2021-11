Butti via le bucce di limone? Sbagli, sono preziosissime da riutilizzare così

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

C’è ancora qualcuno che butta via le bucce dei limoni? Non fatelo mai più, ecco qualche idea per riutilizzarle nella vita di tutti i giorni

Troppo spesso facciamo il grave errore di spremere il succo di limone gettando via la buccia o meglio la scorza. Qui sono racchiuse invece molte proprietà del frutto che possiamo utilizzare in diverso modo. Ecco alcune idee.

Di questo agrume non dovremmo gettare via nulla, la buccia del limone può infatti tornare utile in diverso modo e non solo per aromatizzare torte e dolci vari. Importante però fare attenzione al fatto che la scorza di limone sia biologica o non trattata nel caso intendiamo consumarla.

Anche se non abbiamo limoni biologici, non dovremmo comunque sprecare la loro scorza, vi sono infatti diverse situazioni in cui questa può tornare utile.

Ecco allora cosa potete fare con le bucce di limone.

Limone candito

Se i vostri limoni non sono trattati potete utilizzare le scorze per farle candite. Il procedimento è uguale a quello delle arance.

Rendere il tè verde ancora più salutare

Bere tè verde ogni giorno è un’abitudine molto salutare. In pochi sanno però che i benefici di questa bevanda aumentano spremendo all’interno succo di limone e, ancora di più, se si utilizzano anche le scorze.

Aromatizzare e decorare i cocktail

Se amate preparare cocktail in casa tenete le scorze del limone e utilizzatele per aromatizzare e decorare i vostri cocktail preferiti.

Sale o zucchero aromatizzato al limone

Se tagliate la scorza del limone in strisce sottili, avendo cura di eliminare la parte bianca, e poi la fate essiccare e polverizzare con un frullatore, potrete poi utilizzarla per aromatizzare zucchero o sale.

Detergente multiuso

Con le bucce del limone si può autoprodurre un detergente multiuso da utilizzare anche come sapone per i piatti fai da te.

Candele nella buccia di limone

Generalmente per realizzare delle candele utilizzando le bucce degli agrumi si scelgono varietà più grandi come le arance ma in realtà si può usare anche mezzo limone. In più serviranno solo olio vegetale e uno stoppino.

Combattere i cattivi odori

La buccia del limone è perfetta per eliminare i cattivi odori, soprattutto quelli della cucina. Basta tagliare in due la scorza di un limone e bruciarla con attenzione in un contenitore in metallo.

Si può usare anche per la lavastoviglie, basta mettere la buccia di limone all’interno e avviare il programma (a carico massimo), le stoviglie usciranno anche più lucide!

Tenere lontani insetti e formiche

Il limone tiene lontani alcuni insetti tra cui le formiche. Possiamo provare a mettere le bucce di limone vicino alle finestre o alle porte.

