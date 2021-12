Abbiamo assaggiato per voi i nuovi biscotti senza zucchero del dottor Berrino, in vendita da NaturaSì

Spesso i biscotti che troviamo al supermercato sono ricchi di zuccheri, grassi saturi e altre sostanze che sarebbe bene evitare o consumare con molta moderazione. Adesso è arrivata però un’interessante novità “firmata” dal dottor Franco Berrino. Si tratta di due tipologie di biscotti a base di ingredienti sani e 100% vegetali, realizzati in collaborazione con NaturaSì.

NaturaSì, in collaborazione con La Grande Via, l’Associazione fondata dal Dottor Franco Berrino insieme a Enrica Bortolazzi, ha lanciato due nuovi biscotti a base di pochi e semplici ingredienti, tutti da agricoltura biologica.

Per prepararli si utilizzano farina di tipo 2 (ovvero semi integrale), cacao e cannella o limone (a seconda della varietà), olio di semi di girasole alto oleico oltre che olio extravergine d’oliva. Per dolcificare invece niente zucchero: viene aggiunta frutta intera, in particolare uvetta e datteri, varietà naturalmente dolci ma anche ottime fonti di fibre, micronutrienti, vitamine e antiossidanti.

Si tratta dunque di biscotti che permettono di riscoprire il vero sapore degli ingredienti, che in altri prodotti sono spesso mascherati da grandi quantità di zuccheri aggiunti e aromi vari. Insomma, chi è abituato a sapori molto dolci e ha un palato ormai assuefatto ai cibi industriali difficilmente riuscirà ad apprezzare i biscotti del dottor Berrino, chi invece è un po’ più allenato a sentire i sapori “veri”, indubbiamente potrà apprezzarli.

I biscotti La Grande Via, sono disponibili in due versioni: Amore e Gioia (al cacao e al limone), in entrambi i casi non vi è aggiunta di burro né uova, si tratta quindi di biscotti vegani. Il che, dal punto di vista produttivo, è anche una certa sfida dato che non utilizzare grassi di tipo animale porta con sé il rischio che i biscotti siano più fragili ed esteticamente meno belli.

Scopriamo adesso ingredienti e tabella nutrizionale.

Ingredienti

Gli ingredienti dei frollini al cacao sono i seguenti:

Farina di grano* tenero tipo 2 65,8%, olio di semi di girasole* alto oleico, semi di zucca*, dattero*, olio extravergine di oliva*, cacao* 1,5%, polvere lievitante (tartrati di potassio, carbonati di sodio, amido di mais), cannella*. (*da agricoltura biologica) – Può contenere arachidi, soia, frutta a guscio e semi di sesamo.

Gli ingredienti dei frollini al limone:

Farina di grano* tenero tipo 2 57,7%, olio di semi di girasole* alto oleico, uvetta* (uva sultanina*, olio di semi di girasole*), semi di girasole*, bevanda vegetale a base di riso* (acqua, riso*, olio di semi di girasole*, sale), olio extravergine di oliva*, scorza di limone* 0,7%, aroma naturale di limone, polvere lievitante (tartrati di potassio, carbonati di sodio, amido di mais). (*da agricoltura biologica) – Può contenere arachidi, soia, frutta a guscio e semi di sesamo.

Tabella Nutrizionale

Questa la tabella nutrizionale dei frollini al cacao:

Tabella nutrizionale frollini al limone:

Si può notare che, effettivamente, il contenuto di fibre è molto alto, così come quello delle proteine mentre gli zuccheri sono decisamente più contenuti rispetto ad altre tipologie di biscotti.

Il costo è però un po’ elevato: 4 euro per 250 grammi di biscotti.

Fonte: NaturaSì / La Grande Via Facebook

