Acqua di cetriolo: tutti i benefici e come preparare in casa la bevanda detox dell’estate

L’acqua di cetriolo è una bevanda estremamente benefica per la salute e può essere facilmente preparata in casa. Ha una bassa quantità di calorie e può essere usata come integratore o anche per il trattamento di alcuni disturbi dell’apparato digerente.

Vediamo insieme come fare l’acqua di cetriolo e perché fa bene!

Benefici: perché vale la pena assumerla

Il cetriolo è ricco di vitamine e minerali, possiede proprietà diuretiche e disintossicanti, si possono consumare ad esempio per prevenire problemi di ritenzione idrica ma anche nell’ambito di una dieta detox per eliminare più facilmente le tossine accumulate nel corpo; preparare un’acqua aromatizzata è il modo più conveniente per garantire al nostro corpo tutto l’apporto di vitamine e minerali presenti in questo fantastico ortaggio.

Scopriamo insieme i principali vantaggi che possiamo ottenere con il consumo di acqua di cetriolo.

Previene la cellulite

Il cetriolo svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della cellulite e della ritenzione idrica. Consumare cetrioli e acqua di cetriolo soprattutto durante i giorni del ciclo mestruale è un ottimo alleato per eliminare il classico gonfiore dovuto alle tossine che, essendo bloccate dai liquidi in eccesso, si accumulano nei vari distretti dell’organismo.

Aiuta a diminuire la pressione sanguigna

I cetrioli sono ricchi di sostanze antiossidanti, antinfiammatorie e iposodici, aiutano quindi a tenere nella norma la pressione sanguigna.

Aiuta a perdere peso

Essendo in grado di ridurre l’appetito dando una sensazione di sazietà, l’acqua di cetriolo infatti è di grande aiuto per coloro che cercano di perdere peso. È importante sottolineare però che un’acqua aromatizzata di certo non può essere assunta con l’intenzione di sostituire i pasti, ma piuttosto per ridurre il consumo eccessivo di snack e bevande zuccherate.

È fonte di vitamine e minerali

L’acqua di cetriolo, essendo una ricca fonte di vitamine e minerali, può rivelarsi un prezioso alleato per il nostro sistema immunitario; grazie alla vitamina C, infatti questa bevanda sarà ottima per la prevenzione da raffreddori e influenza.

Aiuta a idratare

L’acqua di cetriolo è l’ideale per l’idratazione del nostro corpo; fornendo vitamine essenziali e regolando una dieta sana, l’acqua di cetriolo sarà in grado di aiutare ad assorbire l’acqua necessaria permettendo una perfetta idratazione specialmente durante la stagione estiva. Inoltre se avete la pelle secca, l’acqua di cetriolo agirà come se fosse la vostra migliore crema idratante, anche grazie al silicone naturale contenuto nel cetriolo, la pelle brillerà senza impurità. I cetrioli sono anche ricchi di acido pantotenico o vitamina B-5, usato per curare l’acne: una tazza di cetrioli a fette ha infatti circa il 5% del valore giornaliero raccomandato di vitamina B-5.

Riduce le occhiaie

Niente di meglio per migliorare l’aspetto del vostro viso. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie è possibile eliminare sia le occhiaie che le borse sotto gli occhi. Senza dubbio è un rimedio casalingo di inestimabile bellezza.

Previene la debolezza muscolare

L’acqua di cetriolo è un ottimo alleato per mantenere i muscoli in buone condizioni. Il silicone di cui abbiamo parlato prima è anche estremamente utile per la muscolatura, quindi niente di meglio che completare i vostri esercizi con un buon bicchiere di acqua di cetriolo.

Migliora la salute delle gengive

Un altro motivo per consumare più acqua di cetriolo è per la sua capacità di lenire e rinfrescare le gengive infiammate, grazie alle sostanze fitochimiche contenute in quest’ortaggio, che vi donerà anche un alito fresco e piacevole.

Come preparare l’acqua di cetriolo

La preparazione dell’acqua di cetriolo è decisamente molto semplice, vi basterà qualche cetriolo, dell’acqua e un po’di buona volontà. Può essere preparata giorno per giorno o anche due o tre volte a settimana.

Vediamo insieme la ricetta dell’acqua di cetriolo:

Ingredienti:

1 cetriolo medio

2 litri di acqua

Preparazione:

Lavate bene il cetriolo, sbucciatelo adeguatamente, lasciando un spazio di più o meno 1 cm tra le parte con e senza buccia Tagliate le estremità del cetriolo e scartatele Tagliate il cetriolo a rondelle di 1-2 cm Mettete le fette di cetriolo in una caraffa d’acqua e lasciate riposare per almeno un’ora in frigorifero.

Dopo aver atteso il tempo indicato, l’acqua di cetriolo sarà pronta da bere.



Volendo sarà possibile aggiungere altri ingredienti per renderla più saporita, come foglie di menta, qualche fettina di limone e perché no anche dello zenzero.

Leggi anche: