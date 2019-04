Blue Java: le banane blu che sanno di gelato alla vaniglia

Avete mai assaggiato una Blue java? Probabilmente no, ma potete comunque immaginare il gusto di questa banana dalla buccia bluastra (ma solo quando è acerba) dato che assomiglia a quello del gelato alla vaniglia di cui ricorda anche un po’ la consistenza.

C’è chi la considera la banana più gustosa al mondo e per questo la consuma al posto di un dolcetto. Si tratta della Musa acuminata × balbisiana, comunemente conosciuta come 'Blue Java', frutto originario del sud-est asiatico ma molto diffuso anche nelle isole hawaiane e in generale negli Stati Uniti.

A differenza della maggior parte degli alberi da frutto tropicali, infatti, le piante di Blue Java possono resistere anche a temperature al di sotto dello 0°, il che significa che possono crescere nella maggior parte della California, nelle zone del Pacifico nord-occidentale e ovviamente più a Sud.

La pianta può raggiungere un’altezza fino a sei metri ma ciò che più ci interessa è il frutto che produce, più corto delle tradizionali banane e dalla buccia bluastra quando non ancora maturo.

Foto

La caratteristica per cui sono tante apprezzate queste banane è che hanno una consistenza, ma soprattutto un sapore, che ricorda quello del gelato alla vaniglia (non a caso sono conosciute come "Ice cream Banana". Sono più soffici e cremose delle più comuni banane, praticamente si sciolgono in bocca.

Ciò le rende un ingrediente perfetto per realizzare il gelato alla banana utilizzando un solo ingrediente, un dolce super salutare e facile da preparare, ma anche torte, pancakes e frullati.

Quando la buccia azzurra di questa banana diventa di colore giallo tenue allora il frutto è sufficientemente maturo per essere consumato e il suo sapore al massimo della dolcezza.

In Italia queste particolari banane, conosciute anche come banana hawaiana, Cenizo, Krie o Ney Mannan, sono davvero difficili da trovare. Potete provare a cercarle in qualche banco del mercato o negli alimentari che vendono prodotti esotici.

L'alternativa è provare ad acquistare in qualche shop online o ancora tentare una coltivazione casalinga della pianta che sembra non aver bisogno di grandi cure e che sia in grado fruttare già dopo 9 mesi di vita.

Oltre a regalarci dei frutti incredibili, gli alberi di Blue Javas, quando fioriscono, si ricoprono di grandi fiori di colore rosso e foglie blu argentate. Uno dei tanti spettacoli della natura!

Leggi anche:

Francesca Biagioli

Foto copertina