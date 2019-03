Il nuovo modo di sbucciare l'ananas che vi farà venire voglia di provarci subito (#pineapplehack)

Come si sbuccia davvero un ananas? Tenetevi pronti, state per ricevere una notizia sconvolgente, il vero colpo di grazia dopo aver saputo che Babbo Natale non esiste.

Nessuno lo sa, ma ci sarebbe un modo straordinario per mangiare il succulento frutto tropicale. Se lo avete sempre tagliato a fette da servire su un piatto, beh, c'è un altro modo molto più semplice, che sta letteralmente facendo impazzire il web.

Questa pratica consiste nel prendere un ananas intero e tirare via dei pezzi direttamente dal centro del frutto, senza levare la buccia, per assaggiarlo a poco a poco. Lo mostra un video che immortala la prodezza pubblicato su Twitter da Dennis Naghizadeh.

Neanche a dirlo, nel giro di poco in tutto il mondo le persone sono impazzite e stanno tentando di replicare questa stessa prodezza, con vari gradi di successo.

Così si è aperta la mania dell'ananas, al grido dell'hashtag #pineapplehack.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) 8 marzo 2019

#pineapplehack. Funziona davvero?

Questi due video hanno ispirato un numero infinito di tentativi di estrarre la polpa dal frutto intero tirandola via... Ma i risultati sono stati sempre infruttuosi

Y’all be lying like shit on here. That pineapple shit don’t work. pic.twitter.com/hN7SLFgL80 — Toni Childs Daughter (@SorryImPretty) 9 marzo 2019

I’m testing the pineapple hack and it better work 👺 pic.twitter.com/qLn52M3WEQ — mia (@coconutszn) 6 marzo 2019

Tried out the #pineapplehack for myself and can confirm that it works, but you need quite a ripe pineapple, and consider rolling it across the bench first to loosen the fibres. 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/YgdC3v5GRR — Alice Zaslavsky (@aliceinframes) 9 marzo 2019

Perché? Alcuni "hacker" suggeriscono che l'ananas deve essere super maturo per far riuscire "il trucco". Aiuterebbe sbattere il frutto su una superficie dura prima di cominciare.

Non resta che provare per scoprirlo!

Ora tutti vogliono un ananas da 'tirare'!

