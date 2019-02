Se preferisci i sapori amari a quelli dolci probabilmente sei un adulto o una persona anziana. Sembra infatti che, nel corso degli anni, il gusto si modifichi virando da un tipo di preferenza all’altra. E’ quello che emerge da una ricerca condotta negli Usa.

E' probabile che quando eri giovane il caffè amaro non ti piacesse e magari adesso non puoi vivere senza. Lo stesso può essere avvenuto anche con altri alimenti come il cioccolato: se la tua preferenza è cambiata da quello al latte a quello fondente nel corso degli anni, niente di strano!

A tutto questo c’è una spiegazione, almeno a detta di una ricerca pubblicata sulla rivista Physiology & Behavior. Il motivo risiede probabilmente nel fatto che stai invecchiando.

La ricerca, opera di Julie A. Mennella e Nuala K. Bobowski dell’Università di Philadelpia, ha dimostrato che la capacità di apprezzare i sapori dolci diminuisce nel corso degli anni. Quando il bambino raggiunge l'adolescenza, acquisisce infatti nuove preferenze ed è per questo che diventa più probabile optare per un caffè amaro piuttosto che per un drink pieno di zuccheri.

Gli scienziati hanno scoperto che il palato si modifica nel corso degli anni. I bambini appena nati preferiscono i sapori dolci, dal momento che il primo alimento che sperimentano è il latte materno e addirittura prima della nascita, il piccolo ha già la capacità di percepire questi sapori.

All’inizio della nostra vita il bisogno di dolce è legato all’esigenza crescente di calorie utili allo sviluppo. Non è un caso, infatti, che la preferenza per i dolci diminuisca proprio durante l'adolescenza che coincide con la fine della crescita fisica.

Il declino di questa preferenza parte proprio da lì, ossia da quando, con l’avanzare delle età, cambiano abitudini e gusti. E’ più facile dunque che da adulti e anziani si preferisca caffè amaro, olive, vino, birra, ecc.

Vi rispecchiate in questo tipo di preferenze o siete rimasti un po’ bambini e apprezzate ancora molto i cibi dolci?

Francesca Biagioli