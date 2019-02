Sappiamo già che il miele è ricco di proprietà ma cosa avviene se a questo prodotto si aggiungono anche altri ingredienti come ad esempio, zenzero, limone e CBD (Cannabidiolo)? Scopriamo tutti i benefici del miele alla canapa.

Da poco presente in Italia è un originale miele, definito 2.0 dalla startup Cannabeasy che lo commercializza. Si tratta del miele di acacia a base di zenzero e limone a cui però è stato aggiunto un ingrediente d’eccezione: la canapa e più precisamente l’olio di CBD!

Si tratta dunque di un miele alternativo che promette diversi benefici per la salute ma anche per la bellezza, sappiamo infatti che il miele è spesso utilizzato in ricette fai da te pensate per la cura del corpo e dei capelli.

Il miele è già di per sé un prodotto benefico: si considera un antibiotico naturale, agisce positivamente sul fegato, aiuta il lavoro dello stomaco, calma la tosse, decongestiona le vie respiratorie. E’ infine un ottimo tonico per l’organismo dato che contiene vitamine e sali minerali.

Aggiungere lo zenzero e il limone al miele è una buona idea dato che lo arricchisce di interessanti proprietà: migliora la digestione, può prevenire i calcoli renali, agire da antinfiammatorio naturale e aiutare ad esempio in caso di mal di gola.

La vera novità sta però, senza dubbio, nell’aggiunta di Olio di CBD, un cannabinoide proveniente dalla pianta di canapa sativa ma privo delle sostanze che gli conferiscono i noti effetti stupefacenti. I benefici confermati di questo ingrediente sono diversi e negli Stati Uniti i prodotti che lo inseriscono all’interno della lista ingredienti sono molti, soprattutto nel campo della bellezza.

Un miele arricchito con CBD olio può avere diversi effetti benefici anche se ovviamente saranno più blandi rispetto all’uso dell’olio puro, di integratori a base di questa sostanza o addirittura dei nuovi farmaci che lo contengono.

In particolare le sue proprietà sono di essere:

antinfiammatorio

antidolorifico

rilassante (migliora stati ansiosi e condizioni di stress)

nutriente

idratante

anti-age

anti-acne

Si può assumere questo miele prima o dopo aver praticato sport o per rilassarsi, dolcificando ad esempio una tisana prima di andare a dormire, oppure così com’è al bisogno, sciogliendolo semplicemente in bocca o ancora iniziare con questo prodotto la giornata spalmandolo sulle fette biscottate o sul pane integrale.

Le proprietà combinate di miele, zenzero, limone e canapa, fanno di questo miele un prodotto interessante ai fini salutistici e probabilmente anche gustoso. Se vi interessa provare il miele alla canapa, sappiate che ne esiste anche una versione arricchita con curcuma.

