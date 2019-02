Il cioccolato, soprattutto se biologico, vince sempre. E Icam lo sa bene. Questa azienda, che sorge quasi al confine con la Svizzera, a Orsenigo, in provincia di Como, sta sfidando a testa alta il paese puntando tutto su un cioccolato etico e solidale.

Icam si è trasferita da Lecco alla provincia di Como nel 2010 attuando una politica innovativa, basata sul cioccolato biologico e fairtrade.

Una scelta che, stando ai numeri, ha pagato e anche tanto. Inserita lo scorso anno nel percorsi Elite della Borsa italiana, Icam ha raddoppiato la propria capacità produttiva, grazie a un impianto da 30mila metri quadri costruito ex-novo inserendo le più avanzate tecnologie. Secondo il Sole24ore, di anno in anno l'azienda fa registrare nuovi record di ricavi e bilanci in utile (reinvestito).

I 98 milioni di vendite del 2010 sono lievitati passando a 117 tre anni dopo, ai 134 nel 2015 fino ai 156 del 2018.

A rivelarlo è la stessa Icam che si propone come azienda produttrice di cioccolato sostenibile ed etica. A tal proposito si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le materie prime creando rapporti di partnership con i coltivatori che restano proprietari delle loro terre.

"L’impegno etico di ICAM si estende al miglioramento dell'istruzione, delle infrastrutture nelle comunità agricole e alla formazione degli agricoltori; questo approccio consente di entrare in diretto contatto con i coltivatori di cacao e di favorire eque condizioni di lavoro, oltre che una crescente qualità dei frutti delle piantagioni. In questo modo ICAM implementa un processo di verifica indipendente del programma di sostenibilità come i progetti avviati in Repubblica Dominicana, Uganda e Perù. ICAM, limita il coinvolgimento di intermediari e riconosce ai produttori il pagamento equo per le loro produzioni di cacao. Questo è il modo per garantire una filiera del cioccolato sostenibile ed etica" spiega l'azienda.