La Ferrero ha annunciato di aver sospeso la produzione di Nutella nella più grande delle sue fabbriche, quella di Villers-Ecales in Normandia. Qual è il problema? Non meglio specificate anomalie nel livello di qualità del prodotto.

Dalla fabbrica francese di Villers Ecalers sembra escano ogni giorno ben 600mila barattoli di Nutella (un quarto della produzione mondiale!) e proprio in questa fabbrica la Ferrero ha dovuto, per precauzione, ordinare uno stop temporaneo alla produzione.

Alla base del provvedimento vi è “un problema di qualità” che è stato rilevato nei giorni scorsi dai controlli effettuati dalla Ferrero stesso. Come l’azienda ha spiegato in una nota sul sito francese.

"Martedì sera alle 18 la lettura dei risultati di controllo di qualità su uno dei prodotti semifiniti della linea che produce Nutella e Kinder Bueno ha rivelato un difetto che non coincide con i nostri standard di qualità e per questo abbiamo temporaneamente fermato le macchine".

Non si sa ancora come mai si siano riscontrati problemi sulla qualità del prodotto e l’azienda ha chiuso per precauzione la fabbrica proprio perché intende indagare sull'accaduto e risolvere il problema prima di riprendere regolarmente la produzione.

Alla domanda se si trattasse di un problema batteriologico, la Ferrero in Francia ha dichiarato che non era in grado di rispondere e che appunto tutto verrà chiarito a breve dalle indagini in corso i cui risultati saranno noti entro la fine della settimana.

Non vi saranno però ripercussioni in alcun modo per i consumatori che possono star tranquilli: continueranno a trovare la Nutella regolarmente sugli scaffali!

L’azienda ha infatti rassicurato che non vi è rischio per alcun prodotto già presente sul mercato e che questo temporaneo stop non andrà ad influire sulle forniture di Nutella in giro per il mondo.

Noi come sempre vi consigliamo di lasciare la Nutella sugli scaffali scegliendo soluzioni con meno zuccheri e maggiore quantità di ingredienti come cacao e nocciole. Meglio ancora preparare in casa la propria crema spalmabile, seguite la nostra ricetta.

Francesca Biagioli