Cosa c'entra il té matcha, il celebre te verde giapponese, col KitKat di Nestlè? Nulla, viene subito da dire. Sbagliato! Una variante dello snack sbarcherà in Italia e in Europa a fine mese e non sarà color cioccolato ma verde. Tra gli ingredienti infatti ci sarà anche il te matcha.

Già diffuso in Giappone da parecchi anni, il KitKat Green Tea Matcha presto farà capolino sugli scaffali dei nostri supermercati anche se in versione leggermente diversa. C'è chi non vede l'ora di assaggiarlo e chi invece pensa che sia tutt'altro che salutare. Vedendo le immagini, in molti speravano che il KitKat fosse al pistacchio.

Il té Matcha è notoriamente una bevanda nota per i suoi antiossidanti, superiori rispetto a quelle di qualsiasi altro tè verde. Contiene anche polifenoli e diversi aminoacidi, capaci di ridurre lo stress fisico e psicologico, e l'acido glutammico che agisce sul sistema nervoso centrale.

Un concentrato di salute a cui Nestlè ha voluto attingere per i propri snack. Almeno sulla carta. Il nuovo prodotto che sarà diffuso in Europa è fabbricato ad Amburgo, in Germania. Il colosso assicura che sarà realizzato utilizzando fave di cacao certificate UTZ e tè verde Matcha proveniente dal Giappone e dalla Cina.

"Non ci sono coloranti, aromi o conservanti artificiali" assicura.

Ma il KitKat Green Tea Matcha sarà davvero così salutare?

Chi l'ha già assaggiato in Giappone non ne è stato poi così entusiasta, senza contare che anche se nel nuovo snack è presente il te matcha, ciò non ne fa un alimento ottimo dal punto di vista nutrizionale. Al suo interno troveremo "zucchero, farina di frumento, burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, lattosio, grasso vegetale, siero di latte in polvere, burro anidro, cacao magro, emulsionante lecitine di girasole, lievito, agente lievitante carbonato acido di sodio, sale e aromi". Insomma non proprio uno snack così leggero e salutare.

Non si tratta di una novità "a colori" di Nestlè, che già lo scorso anno aveva messo in vendita in Europa un altro KitKat colorato, il Ruby, di colore rosa perché prodotto con fave di cacao rubino.

Un'altra trovata commerciale che spera di attirare i consumatori più salutisti. Ma non sempre basta "tingere" di verde un prodotto per considerarlo veramente "green"

Francesca Mancuso