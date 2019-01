Una catena americana ha messo in commercio un secchio da 12 chili di pasta precotta che scade “solo” tra 20 anni. Il bello è che è andato a ruba

In arrivo un bastimento carico carico di… pasta che non scade! Precotta e al formaggio, per di più, per gli amanti della buona cucina insomma. È questa la trovata della catena a stelle e strisce Costco che, al prezzo di 89,99 dollari (stiamo sui 77 euro circa), ha lanciato tra gli scaffali lo Chef’s Banquet Macaroni & Cheese Storage Bucket.

Roba da voltastomaco, dove anche solo la stroppiatura di “macaroni” fa andare di matto.

Insomma, questa nuova uscita commerciale altro non è che un vero e proprio secchio – avete presenti le taniche di latte da 5 litri che spesso si vedo nei film americani? – di pasta precotta al formaggio e altre varianti.

Un carico di 180 piatti di pasta che ha suscitato l’entusiasmo degli americani visto che il prodotto è andato a ruba: sul sito ufficiale della Costco è infatti out of stock, esaurito.

Però, attenzione, su Amazon (che lo definisce “cibo d’emergenza”, trovate in vendita il mega secchio (ci tengono a precisare “privo di alimenti BPA”!) da 330 porzioni al modico prezzo di 149.99 dollari, su per giù 45 centesimi a piatto.

E la scadenza? Da brividi: se ben conservato, il prodotto è buono fino al 2039.

Com'è che un prodotto alimentare duri così tanto? La risposta potrebbe celarsi nella quantità di conservanti e additivi presenti, il che fa ancora più presupporre che non si tratti esattamente di un prodotto d'eccellenza. Ma, d'altronde, qui, nella patria della dieta mediterranea e di sua maestà la Pasta, conosciamo bene le stravaganze d'Oltreoceano in fatto alimentare, ne prendiamo atto e faremmo bene a tenercene lontani, non credete?

Secchio di pasta precotta da 12 kg, gli ingredienti

Per convincersi, basta guardare la lista degli ingredienti...

