Ben 11 tonnellate di prodotti agroalimentari sono stati sequestrati per irregolare etichettatura, mancanza di tracciabilità ed evocazione di marchi di tutela. Numerosi marchi recavano poi, in maniera del tutto fraudolenta, i loghi Dop e IGP.

Sanzioni per 62mila euro e frode che riguarda diversi tipi di prodotti, dalle pancette ai pomodorini, fino alle uova e alla mozzarella. L’operazione è stata portata avanti dai reparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Torino, Parma e Salerno che da tempo, operano in provincia di Bergamo, Lecco e Torino contro le frodi alimentari soprattutto riconducibili all’utilizzo improprio di denominazioni d’origine controllata.

Nello specifico, in provincia di Cremona, sono stati sequestrati 76 pezzi di coppe e pancette marca Zibello e 2556 etichette che riportavano impropriamente la dicitura ‘Culatello di Zibello Dop’. In provincia di Parma, il sequestro ha riguardato 177 pezzi di coppe e fiocchi di Zibello, nonché di 490 confezioni e di 143100 etichette indebitamente riferite a ‘Culatello di Zibello Dop’, ‘Prosciutto di Parma’ ed a ‘Coppa di Parma Igp’.

Lo stesso scenario ma con prodotti diversi anche a Napoli dove sono stati posti i sigilli su 4.869 chili di ‘Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop’ confezionati abusivamente e di 9139 chili di pomodorini gialli tenuti in locali non idonei e privi di autorizzazione.

Neanche il caseario passa i controlli, in provincia di Salerno 70 chili di ‘Mozzarella di Bufala Campana Dop’ e formaggi vari, oltre a 54 kg di mozzarella di latte di bufala confezionata in buste trasparenti anonime (formato non previsto dal disciplinare di produzione).

Nello stesso stabilimento, sequestrate poi 1080 uova prive di rintracciabilità e delle prescritte cautele volte a separare le linee di produzione Dop da quelle non a denominazione.

Dominella Trunfio