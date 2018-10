Si sa, nei ristoranti stellati, il piatto va presentato in un certo modo, anzi molto spesso quello che ci attrae di più è proprio la vista e solo in un secondo momento, il gusto. Il pasticcere Ben Churchill ha pensato bene di mettere in discussione il tutto con impressionanti creazioni culinarie.

Si definisce l’illusionista del cibo e il motivo è molto semplice: i suoi dolci a prima vista sembrano disgustosi perché hanno la forma di spugne, bulloni, mele marce, posacenere, mucchietti di terriccio con i vermi e così via.

Ma chi supera la paura si ritrova ad assaggiare dolci deliziosi fatti di cioccolato, panna cotta e tutto ciò che di più dolce esista. Le sue creazioni sono state raccolte nel suo libro ‘Food Illusion’e sembrano delle opere d’arte molto stravaganti.

Ben Churchill rivoluzione, quindi, anche il concetto di alcuni cibi così carote, barbabietole, pomodori diventano dessert, ma c’è da dire che anche nella nostra bella Italia il tutto esiste già e si chiama frutta martorana, un dolce tipico siciliano che si prepara per le festività dei defunti con acqua, zucchero e mandorle e che ha le forme più svariate: dalla frutta agli ortaggi.

Insomma se non amate i dessert convenzionali, giocate con le percezioni: quello che sembra un verme è in realtà pan di spagna!

L'assaggereste?

Dominella Trunfio

