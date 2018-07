Dissetante, fresca, buona e sicuramente da provare! Non è al limone, né alla menta, è la "Granita alla cannabis", un dolce a cucchiaio che vede come protagonista la canapa, inventata ad Alassio per la prima volta al mondo.

Dove si trova?

Alla gelateria Perlecò, di cui avevamo già parlato per il suo gelato Fior di cannabis, ai fiori di canapa. L'idea, a dire il vero, è venuta dai clienti stessi, che già da tempo chiedevano di voler gustare questa specialità.

"Per accontentarli abbiamo cominciato a fare qualche prova e ora che siamo arrivati ad un risultato ottimale siamo pronti per proporre al mondo anche la prima granita alla cannabis" raccontano entusiasti i proprietari della gelateria.

Che tipo di canapa c'è nella granita?

Si tratta di canapa industriale, quindi senza THC e senza alcun effetto 'stupefacente'. La canapa, infatti, ha decine e decine di usi utilissimi e troppo spesso dimenticati. Tra questi, quello alimentare, anche sotto forma di semi, farina e olio.

Dove assaggiarla?

A breve, ovvero il 28, 29 e 30 settembre, la gelateria sarà ospite del Salone Internazionale della Canapa di Milano, dove sarà presentata anche questa nuova deflagrante e fresca novità. Oltre che, ovviamente, nella gelateria di Alassio, in via Torino 46.

AAA. cercasi nome per la granita di cannabis

La granita alla cannabis non ha ancora un nome, la gelateria chiede a tutti noi di suggerire il nome più adatto.

Qui la pagina facebook a cui scrivere.

Leggi anche:

Cannabis, ecco il gelato ai fiori di canapa

Granita di limone : la ricetta perfetta per prepararla in casa

Roberta Ragni