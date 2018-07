Ridurre ancora di più le frodi relative al riso biologico? Da oggi si può, perché il riso bio sarà ancora più controllato accuratamente, grazie alla possibilità di implementarne finalmente la tracciabilità.

La novità arriva grazie alla firma del decreto che imporrà ai risicoltori l’obbligo di indicare eventuali superfici a biologico o in conversione ad agricoltura biologica nella denuncia di superficie.

Una notizia importante per i consumatori italiani. Nonostante il biologico sia tre volte più controllato rispetto al convenzionale, infatti, resta vittima delle varie frodi venute a galla in questi anni, che hanno minato la fiducia delle persone nei confronti del bio.

La disposizione prevede, inoltre, che all'interno della denuncia di superficie, sia espressamente indicato l’organismo di controllo designato.

Questo importante passo normativo, che potrebbe sembrare quasi un tecnicismo, avvia di fatto la possibilità di implementare i controlli di tracciabilità del riso biologico.

In parole povere, il riso bio diventerà ancora più sicuro e messo al riparo da eventuali frodi.