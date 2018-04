Quanto ci piace l’avocado! Un po’ in tutto il mondo questo frutto è sempre più apprezzato per le sue proprietà nutrizionali ma anche per l’inconfondibile gusto. Non a caso nascono sempre più bar, ristoranti e festival in cui questo frutto tropicale la fa da protagonista. E a breve arriva anche un museo!

Vi abbiamo parlato più volte delle proprietà dell’avocado, un frutto davvero ricco a livello nutrizionale in cui spicca la presenza di grassi sani oltre che di molte vitamine e sali minerali. Ci preoccupiamo naturalmente anche del suo impatto ambientale, ma fortunatamente adesso possiamo acquistarlo di provenienza italiana dato che esistono diverse coltivazioni di questo frutto anche nel nostro paese (soprattutto nel sud Italia, dove il clima è decisamente favorevole alla sua crescita).

A livello nazionale, ma anche internazionale, l’avocado sta godendo di un’ottima fortuna e stanno nascendo sempre più locali e iniziative che lo celebrano. Ecco le principali:

Avocado Bar

Il primo bar dedicato interamente all’avocado in Europa è nato nel 2017 ad Amsterdam. Si tratta del The Avocado Show che sorge nel sud della città e propone piatti sfiziosi e molto colorati in cui l’avocado è sempre presente. Si va dagli hamburger, alle uova, a primi piatti di vario genere e ovviamente alle insalatone oltre a piatti vegani e dolci di ogni tipo.

Pochi mesi dopo è stato inaugurato anche l’Avocado Bar nel Rione Monti a Roma. Il locale propone tante preparazioni dolci e salate in cui questo frutto tropicale è sempre protagonista indiscusso: frullati, smoothies, insalate, toast, burger e tacos. Sono previste aperture a breve anche in altre città, nello specifico Milano, Napoli e Bologna.

Festival dell’avocado

A Milano appuntamento anche per il 2018 con la versione primaverile dell’Avocado Week, organizzato da East Market Diner. Le giornate dal 12 al 15 aprile saranno dedicate a questo frutto tropicale che sarà proposto in molte versioni.

Si potranno gustare specialità quali: l’Avocado Toast a base di pane integrale, l’Avocado Waffle con uova e bacon, l’Avocado Burger e l’Avocado Pokè con riso e salmone (anche in versione vegana con tofu). Non mancheranno poi le centrifughe a base di avocado.

Museo dell’avocado

All’appello, per gli amanti dell’avocado, mancava ancora un museo interamente dedicato a questo frutto. Ebbene presto accontentati! A giugno apre a San Diego, in California, il The Cado, che in una superficie di circa 2 km celebrerà il frutto tropicale tanto amato, catturandone ogni aspetto.

L’originale museo sarà dotato di un corridoio lungo 100 metri, progettato per sembrare lo strato esterno del frutto con un bagno selfie-friendly dedicato ai benefici per la bellezza che offre l’avocado.

I visitatori saranno guidati da un audio che li accompagnerà alla scoperta dei frutto, delle sue coltivazioni e del percorso che deve compiere per arrivare nei bar e ristoranti di tutto il mondo.

Non mancheranno ovviamente assaggi e gadget a tema nell’apposito negozio del museo.

Cos’altro manca a tema avocado? E’ esplosa davvero un avocado mania!

