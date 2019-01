La tisana alla curcuma è una bevanda facilissima da preparare per godere a pieno dei benefici di questa spezia dalle mille proprietà. E' possibile prepararla a partire dalla curcuma in polvere o fresca e aromatizzarla a piacimento. Ecco alcune ricette

La curcuma è una spezia e un alimento dalle numerose proprietà benefiche. Preparare una tisana alla curcuma è uno dei modi più semplici per sfruttarne i benefici.

Se volete assumere la tisana alla curcuma a scopo curativo, rivolgetevi al vostro erborista di fiducia per conoscere al meglio dosi e modalità di preparazione in base alle vostre condizioni di salute.

Preparare la tisana alla curcuma è molto semplice e potrete partire sia dalla curcuma fresca che dalla curcuma in polvere, a seconda di quanto indicato nelle diverse ricette che vi riportiamo qui di seguito.

Non dimenticate che anche la curcuma può avere delle controindicazioni, ad esempio per chi soffre di calcoli biliari, dunque, per qualsiasi dubbio, rivolgetevi al vostro medico, anche per quanto riguarda i rimedi naturali.

Benefici e quando bere la tisana alla curcuma

La tisana alla curcuma rappresenta una "coccola" che non solo riscalda le fredde serate invernali, ma se assunta con regolarità può apportare numerosi benefici sia a piccoli problemi circostanziali come la comparsa di malanni di stagione, sia a problemi più cronici come artite e difficoltà di digestione. Per questo si consiglia di bere la tisana alla curcuma sia alla comparsa di raffreddore, influenza e mal di gola, sia, con regolarità, in caso di problemi di circolazione, colesterolo alto o artrite, ma anche ogni qual volta abbiate bisogno di un periodo detox e di depurazione dell'organismo. Riassumiamo i principali benefici della tisana alla curcuma:

Favorire la digestione

Depurare l'organismo

Alleviare tosse e mal di gola

Supportare le difese immunitarie

Migliorare la circolazione

Abbassare il colesterolo

Alleviare l'infiammazione

Calmare l'artrite e i dolori articolari

Stimolare la secrezione della bile

Favorire la depurazione del fegato

Ecco quali tisane possiamo preparare con la curcuma:

1. Tisana alla curcuma in polvere

Con la curcuma in polvere potrete preparare una tisana utile soprattutto in caso di raffreddore e mal di gola.

500 ml d’acqua

2 cucchiaini di curcuma in polvere

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di succo di limone

1 pizzico di pepe nero

In 500 millilitri d'acqua calda sciogliete 2 cucchiaini di curcuma in polvere e unite con 1 cucchiaino di miele, un cucchiaio di succo di limone e un pizzico di pepe nero. Mescolate con cura e bevete una o due tazze di tisana alla curcuma al giorno. Il pepe nero serve per favorire l’assorbimento della curcuma nel nostro organismo.

2. Tisana alla curcuma fresca

250 ml d’acqua

5 grammi di curcuma fresca grattugiata

La tisana con la curcuma fresca si prepara sotto forma di decotto. Portate ad ebollizione in un pentolino l’acqua insieme alla curcuma fresca grattugiata e lasciate sobbollire per 5 minuti. Quindi fate intiepidire, dolcificate con miele o malto se volete e bevete la vostra tisana al mattino a digiuno o dopo i pasti per favorire la digestione. Potete aggiungere un pizzico di pepe nero.

3. Tisana alla curcuma e zenzero

500 ml d’acqua

2 fettine di zenzero fresco

2 cucchiaini di curcuma fresca grattugiata

2 fettine di limone

2 cucchiaini di miele o malto

Grattugiate la curcuma fresca e spezzettate lo zenzero. Portateli ad ebollizione in un pentolino insieme all’acqua e alle fettine di limone, da scegliere bio e non trattato. Lasciate sobbollire per circa 10 minuti, poi filtrate e bevete dolcificando a piacere.

4. Tisana alla curcuma e tè matcha

250 ml d’acqua

1 cucchiaino di curcuma

½ cucchiaino di tè matcha

½ cucchiaino di cannella

1 pizzico di noce moscata

1 pizzico di bacca di vaniglia in polvere

La tisana alla curcuma è tè matcha è energizzante soprattutto per merito di questo tè pregiato stimolante. Versate in un pentolino l’acqua e tutti gli ingredienti. Riscaldate mescolando fino a portare quasi ad ebollizione la tisana. Se serve mescolate con una forchetta o con una piccola frusta, oppure con il frustino specifico per il tè matcha. Dunque versate nelle tazze e se volete aggiungete miele e succo di limone.

5. Tisana alla curcuma e spezie

250 ml d’acqua

1 cucchiaino di curcuma in polvere

1 pizzico di cannella

1 pizzico di chiodi di garofano in polvere

1 pizzico di noce moscata

1 pizzico di pepe nero

2 cucchiai di latte di mandorle o di latte di cocco

1 cucchiaino di miele

Riscaldate e fate sobbollire in un pentolino per 10 minuti tutti gli ingredienti tranne il latte di mandorle (o altro latte vegetale) e il miele. Quindi versate il tutto in una tazza e insaporite a piacere con miele e con il latte di mandorle o con il vostro latte vegetale preferito.

Simona Falasca