C'è un ortaggio che forse state sottovalutando. Si tratta delle bietole. Di solito le utilizziamo come contorno o come ripieno per le torte salate, magari insieme agli spinaci. Non sempre però siamo a conoscenza delle loro numerose proprietà benefiche.

La bietola è uno degli ortaggi a foglia verde scuro più salutari, tanto da essere stato definito un superfood, cioè un cibo supernutriente per via della sua ricchezza di sali minerali e di sostanze utili per il nostro organismo.

Pensate che le bietole sono uno degli alimenti più ricchi di vitamina K e contengono anche vitamina C e vitamina A. Scopriamo quali sono i motivi per non trascurare le bietole e per inserirle più spesso nella nostra alimentazione, con particolare riferimento alle bietole rosse per quanto riguarda gli antiossidanti, ma senza dimenticare nessuna varietà di bietole.

1) Sono ricche di antiossidanti

Uno dei motivi principali per apprezzare le bietole è la loro ricchezza di antiossidanti. Le bietole contengono betacarotene, vitamina E, vitamina C, zinco, luteina, zeaxatina, quercetine e molte altre sostanze che ci aiutano a prevenire l'invecchiamento.

2) Regolano gli zuccheri nel sangue

La presenza di fibre vegetali nelle bietole è considerata utile per la regolazione dei livelli di glucosio nel sangue. Nel caso vi stiate preoccupando per i vostri livelli ematici di glucosio, potreste provare ad incrementare il vostro consumo di bietole nella dieta quotidiana e in generale di verdure a foglia verde scuro ricche di fibre.

3) Rafforzano le ossa

La maggior parte degli ortaggi a foglia verde scuro, comprese le bietole, sono utili per rafforzare le ossa per via del loro contenuto di calcio. Chi non consuma latticini può orientarsi sulle bietole e su altre verdure di colore verde scuro per l'apporto di calcio. È una buona idea per migliorare la salute delle ossa e dei denti. Anche la presenza di magnesio e di vitamina K è considerata utile per le ossa.

4) Prevengono le malattie intestinali

Le bietole contengono numerose sostanze utili per prevenire le malattie, in particolare il loro contenuto di fibre favorisce il corretto lavoro dell'intestino e lo protegge dal punto di vista della prevenzione. Tra le sostanze utili presenti nelle bietole che ci aiutano a seguire un'alimentazione preventiva oltre alle fibre troviamo la clorofilla.

5) Mantengono in salute il cervello

La vitamina K presente nelle bietole è considerata un aiuto favorevole per mantenere in salute non soltanto le ossa ma anche il cervello. Infatti la vitamina K è considerata una sostanza fondamentale per il corretto funzionamento sia del cervello che del sistema nervoso, poiché è cruciale nello sviluppo della guaina mielinica, lo strato protettivo dei nervi.

6) Sono una fonte di ferro

Le bietole sono una fonte di ferro, un elemento utile e importante per mantenere in salute il sistema circolatorio. La carenza di ferro è uno dei fattori che possono entrare in gioco in caso di anemia. Se la vostra anemia è dovuta a carenza di ferro, provate ad arricchire la vostra dieta con le bietole e con altre verdure.

7) Sono ricche di biotina

Le bietole sono ricche di biotina una vitamina essenziale per favorire la crescita e la salute dei capelli. Le bietole contengono anche altre sostanze utili per mantenere i capelli in salute e che contribuiscono alla produzione di sebo da parte dei follicoli. Si tratta della vitamina A e della vitamina C, che sono benefiche anche per gli occhi e per la pelle.

8) Proteggono la vista

Le bietole fanno bene agli occhi e alla vista. Infatti sono una fonte di luteina, un antiossidante importante per la salute degli occhi. Secondo gli esperti l'assunzione di cibi ricchi di luteina, tra cui troviamo proprio le bietole, aiuta ad evitare o a rinviare l'insorgenza di malattie oculari legate all'avanzare dell'età.

9) Sono poco caloriche

Le bietole sono ricche di sostanze nutritive utili al nostro organismo ma allo stesso tempo sono un cibo leggero e poco calorico. Chi sta seguendo una dieta in cui si devono tenere sotto controllo le calorie dovrebbe ricordare che le verdure hanno un basso apporto calorico e che grazie al loro contenuto di fibre aumentano il senso di sazietà.

10) Tengono sotto controllo la pressione

Per tenere sotto controllo la pressione sanguigna è utile scegliere alimenti ricchi di potassio. Secondo gli esperti dell'Università dell'Illinois, una porzione di bietole cotte comprende un terzo del potassio che ognuno di noi dovrebbe assumere tutti i giorni. Proprio il contenuto di potassio delle bietole sarebbe utile per abbassare la pressione arteriosa.

Marta Albè

