Uova biologiche contaminate ritirate dal ministero: MARCA e LOTTI

Rischio microbiologico nelle uova biologiche. Il Ministero della Salute nei giorni scorsi ha disposto il richiamo di alcuni lotti di uova. Il marchio coinvolto è Olivero Claudio.

Il Ministero ha infatti pubblicato un nuovo avviso per il ritiro di uova biologiche. Come si legge nella sezione degli Avvisi di sicurezza e richiami prodotti alimentari, il rischio è di possibile rischio microbiologico per i consumatori, ma per il momento non sono forniti dettagli in merito alla contaminazione.

Le uova in oggetto appartengono all’azienda agricola biologica “Oliviero Claudio” – stabilimento di via Ringrasso di Monasterolo di Savigliano a Cuneo, in Piemonte.

Il richiamo da parte del Ministero è stato lanciato sia per le confezioni da quattro uova sia per quelle da sei uova, ma anche le uova sfuse, tutte con data di scadenza fissata al prossimo 28 gennaio.

I lotti interessati sono cinque:

1A130120

1A140120

2A130120

2C130120

2C140120

Il richiamo da parte del Ministero è datato 17 gennaio e invita tutti a non consumare le uova acquistate appartenenti ai lotti segnalati.