Tuodi’, Fresco Market e InGrande richiamano pesce spada affumicato per presenza di Listeria

Le catene di supermercati Tuodì, Fresco Market e InGrande hanno segnalato una nuova allerta alimentare che riguarda alcuni lotti di pesce spada affumicato a marchio “I Carpacci del Mare”. Il prodotto è stato richiamato per rischio microbiologico, più nello specifico per la presenza di Listeria.

Sul loro sito, le catene di supermercati hanno specificato quali confezioni sono state interessate dal richiamo. Si tratta del pesce spada affumicato affettato “I Carpacci del Mare” venuto in confezioni da 100 grammi dei seguenti lotti:

70 E 31 scadenza 30.10.2021 (già passata)

50 D 31 scadenza 10/11/2021

56 D 31 scadenza 16/11/2021

Come indicato, il problema di questi lotti è il rischio microbiologico, in particolare la “presenza di Listeria monocytogenes”.

Ovviamente se avete acquistato uno dei lotti segnalati non consumatelo ma riportatelo immediatamente in qualsiasi punto vendita Tuodì, Fresco Market o InGrande per avere una sostituzione o un rimborso.

Fonte: Tuodi’

