Spinaci congelati contaminati da cadmio, richiamo immediato in Italia

Nuova allerta alimentare in Italia a causa di una contaminazione da cadmio, metallo pesante estremamente tossico che può provocare una serie di problemi al cuore e ai reni, portando anche a forme tumorali. Attraverso il Sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), ieri la Commissione Europea ha pubblicato una notifica che riguarda la presenza di cadmio in spinaci tritati congelati provenienti dal Belgio e distribuiti anche in Italia.

Ecco la scheda relativa al prodotto che è stato immediatamente ritirato dai supermercati italiani:

Al momento del prodotto per cui è stata diramata l’allerta non conosciamo né la marca né il lotto ma, come scrive lo stesso RASFF, presumibilmente non dovrebbe più trovarsi più sul mercato né in Italia né altrove.

Fonte: European Commission

