Maxi sequestro di 5mila uova con data di scadenza e lotti falsificati

Migliaia di uova con data di scadenza e lotto falsificati. E’ accaduto in Sicilia, dove i Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare RAC di Messina hanno sequestrato circa 5mila uova, già pronte per finire sulle tavole dei consumatori.

Col supporto dell’Arma territoriale, i Carabinieri hanno effettuato dei controlli presso alcune aziende del comparto avicolo e purtroppo sono state scoperte numerose irregolarità.

In un’impresa agricola del ragusano i militari hanno notato infatti che sugli imballaggi delle uova, era stato apposto un lotto di produzione che presentava una data successiva rispetto a quella dell’ispezione dei Carabinieri.

In poche parole, la ditta aveva messo in campo un espediente per prolungare la permanenza sullo scaffale di 24 ore.

Le uova sarebbero state vendute come freschissime. Ma non lo erano affatto…

