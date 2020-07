Sequestrate 98 tonnellate di mandorle bio in Sicilia

Frutta secca biologia priva delle indicazioni di tracciabilità. I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Messina hanno sequestrato circa 98 tonnellate di mandorle bio.

Il sequestro effettuato insieme all’ICQRF di Catania ha coinvolto un’azienda della provincia di Ragusa, che si occupa della commercializzazione di frutta secca biologica.

In tutto sono state sequestrate 97,7 tonnellate di mandorle bio, per un valore complessivo di 753 mila euro. Esse sono risultate prive delle indicazioni per rintracciarne la provenienza. Inoltre, l’azienda dovrà pagare una multa di 1500 euro.

Fonti di riferimento: Carabinieri

LEGGI anche:

Al porto di Catania arrivano limoni infestati dal pericoloso fungo “macchia nera”;, provenivano dall’Argentina