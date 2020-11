Semi di sesamo, ancora maxi richiamo per pesticida cancerogeno. Tutte le marche e i lotti

Secondo le autorità Ministeriali, i semi di sesamo importati dall’India potrebbero contenere ossido di etilene al di sopra dei limti di legge. Tale sostanza è considerata cancerogena: E’ riconosciuta

“come un agente mutageno diretto in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.