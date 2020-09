Attenzione a questo salmone norvegese, pericolo listeria: marca e lotto

Salmone norvegese affumicato, contaminato da Listeria. E’ allerta per questo prodotto commercializzato dalla catena di supermercato Basko che hanno richiamato il pesce contaminato.

A renderlo noto è stata la stessa Basko secondo cui a seguito di un prelevamento effettuato dall’ ATS di Milano è stata riscontrata la presenza di listeria sul prodotto. Per questo ne è stato disposto il ritiro dal mercato.

Il salmone in questione è il norvesese affumicato del marchio Primia prodotto da Sicily Food ad Aragona (AG). Il formato è quello da 100 gr con data di scadenza 15/09/2020, caratterizzato da:

Se di recente avete acquistato questo prodotto evitate di consumarlo e riportatelo indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Il batterio della Listeria è all’origine della listeriosi che ome spiega l’Istituto Superiore di Sanità

“può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione (ed è autolimitante nei soggetti sani), a quella invasiva o sistemica. Le donne in gravidanza di solito manifestano una sindrome simil-influenzale con febbre e altri sintomi non specifici, come la fatica e dolori. Tuttavia, le infezioni contratte in gravidanza possono comportare serie conseguenze sul feto (morte fetale, aborto, parto prematuro, o listeriosi congenita). In adulti immuno-compromesse e anziani, la listeriosi può causare meningiti, encefaliti, gravi setticemie. Queste manifestazioni cliniche sono trattabili con antibiotici, ma la prognosi nei casi più gravi è spesso infausta”