Salmone infestato dai batteri ritirato dal Ministero della salute

Salmone affumicato contaminato dal batterio della Listeria. Nuova allerta alimentare da parte del Ministero della salute che ha disposto il richiamo di un lotto di salmone.

Secondo quanto riportato nell’avviso di sicurezza del Ministero, il salmone Selvaggio Sockeye affumicato potrebbe essere stato contaminato dal batterio Listeria Monocytogenes, che può causare gastroenterite acuta.

Per questo ne è stato disposto il richiamo dal mercato. In particolare, il prodotto ritirato viene venduto sotto la denominazione “Salmone Selvaggio Sockeye affumicato” e il formato coinvolto nel richiamo è quello da 100. Il produttore è Polar Salmon Hjerting Laks A/S, con sede in Danimarca.

Il lotto richiamato è uno, caratterizzato dal seguente numero: 19152282. Se lo avete acquistato, evitate di consumarlo. Potete riportarlo indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità

“la listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione (ed è autolimitante nei soggetti sani), a quella invasiva o sistemica. Le donne in gravidanza di solito manifestano una sindrome simil-influenzale con febbre e altri sintomi non specifici, come la fatica e dolori. Tuttavia, le infezioni contratte in gravidanza possono comportare serie conseguenze sul feto (morte fetale, aborto, parto prematuro, o listeriosi congenita). In adulti immuno-compromesse e anziani, la listeriosi può causare meningiti, encefaliti, gravi setticemie. Queste manifestazioni cliniche sono trattabili con antibiotici, ma la prognosi nei casi più gravi è spesso infausta”

Per l’avviso di sicurezza clicca qui

Fonti di riferimento: ISS, Ministero della salute

LEGGI anche:

Attenzione a questo salmone norvegese, pericolo listeria: marca e lotto

Lidl richiama tartare di carne scottona con salmonella, l’allerta del Ministero della Salute