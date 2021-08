Mars ritira queste M&M’s Crispy per la presenza di OGM non approvati in uno degli ingredienti

Alcuni lotti di M&M’s sono stati richiamati dagli scaffali dei supermercati, ma stavolta non si tratta di una delle consuete allerte alimentari. Il motivo del ritiro è infatti legato alla presenza di OGM (organismi geneticamente modificati) in uno degli ingredienti utilizzati dai fornitori dell’azienda che produce i celebri confetti colorati al cioccolato.

A lanciare l’allarme – tramite una nota pubblicata sul sito web – è la stessa Mars Incorporated, la multinazionale statunitense specializzata in dolciumi come Snickers e Twix. “Generalmente non utilizziamo OGM nei nostri prodotti in Europa” – fa sapere l’aziende – “Inoltre, non sono ammessi OGM per questo ingrediente ai sensi del diritto dell’Ue, quindi stiamo richiamando questi prodotti. Ma non ha reso noto altre informazioni utili ai consumatori.

Nello specifico, il richiamo riguarda dei lotti di M&M’s Crispy (a base di cioccolato al latte e riso soffiato) venduti sul mercato tedesco. Per fortuna al momento l’allerta non riguarda il nostro Paese. Ecco quali sono i prodotti richiamati:

La Mars Inc raccomanda ai clienti tedeschi di controllare i lotti e le date di scadenza e di contattare il servizio consumatori nel caso di acquisto di uno dei prodotti interessati, dato che non sono esclusi rischi per la salute.

Fonte: Mars

