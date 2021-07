Ritirati burro Granarolo e Buon Pascolo per presenza di allergeni non dichiarati

Nuova allerta alimentare che riguarda il burro. Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto venduto da più marche per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

Se siete celiaci o intolleranti al glutine fate attenzione a questi prodotti, richiamati dal ministero della Salute proprio in quanto vi sarebbe presenza di glutine non indicata sulla confezione.

Si tratta del lotto 250821 venduto a marchio Granarolo da 1 kg e Burro del Buon Pascolo da 1 kg con data di scadenza 25/08/2021.

Entrambi i prodotti sono stati prodotti dall’azienda Gra-Com Srl, nello stabilimento di via Emilia Est 90/A a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Un terzo richiamo, sempre con lo stesso lotto, riguarda il burro da 250 grammi GRA- COM Srl.

Se avete acquistato uno di questi prodotti e siete allergici al glutine, non consumatelo e riportatelo immediatamente al punto vendita per un cambio o un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

